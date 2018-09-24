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بقلم رجائى عطية فلسفة الغزالى (1)
الإثنين 24 سبتمبر 2018 09:38 ص
رجائى عطية
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رجائى عطية
الإمام أبو حامد محمد الغزالى- الذى ولد بمنتصف القرن الحادى عشر الميلادى (1058م)، وتوفى فى أوليات القرن الثانى عشر (19/12/1111م)، أحد أعلام الإسلام الكبار جدًّا، والمعروف فى العالم، للمسلمين ولغير المسلمين، وهو عالم فقيه مفكر صاحب نظر فلسفى رغم كتابه الشهير « تهافت الفلاسفة » ـ الذى رد عليه ابن رشد بكتاب « تهافت التهافت » ـ ومؤلفاته فى الإسلام والفقه وفى الفكر بالعشرات بلغت نحو مائتى كتاب أشهرها كتاب « إحياء علوم الدين » الذى مثل ولا يزال يمثل مرجعًا بالغ الأهمية فى الفقه وأحكام الشريعة الإسلامية فى كل أبوابها. ومن مؤلفاته الشهيرة : المنقذ من الضلال، المستصفى فى علم أصول الفقه، جواهر القرآن، كيمياء السعادة، الجواهر الغوالى، مكاشفة القلوب، روضة الطالبين، منهاج العارفين، الرسالة اللدنية، إلى آخر القائمة المعدودة من درر الفقه والفكر الإسلامى، هذا إلى كتابه « تهافت الفلاسفة » الذى أشرنا إليه.
وتمنى الأستاذ العقاد طوال حياته، وكما أفصح وأوردناه بالمجلد الأول لمدينة العقاد- تمنى أن يكتب عن شخصين بالذات : الإمام أبى حامد الغزالى، والإمام محمد عبده عبقرى الإصلاح والتعليم، وخليفة الإمام الغزالى أحب المفكرين الإسلاميين إليه وأقدرهم تفكيرًا على الإطلاق، وإذ أوشكت شمس العمر أن تغيب، فقد غالب الأستاذ العقاد تردده، وأجمع أمره على إطراح التردد الطويل الذى يلازمه عند الكتابة عن أحب الشخصيات وأقربهم إليه، وجاهد نفسه ـ كما أفصح ـ للاكتفاء بثلاثمائة صفحة فى كتابة ترجمة للإمام محمد عبده كانت ألف صفحة دون الكفاية لموضوعها وجلال قدر الأستاذ الإمام وعظمة دوره ورسالته الإصلاحية.
وقد كان، وأصدر الأستاذ العقاد كتابه عن الإمام محمد عبده الذى نشرته وزارة الثقافة والإرشاد القومى بمقدمة لوزيرها ثروت عكاشة، ثم نشرت الوزارة طبعته الثانية بالعدد الأول لسلسلة أعلام العرب (1962) ـ هذه السلسلة التى قدمت دررًا جليلة على مدى سنوات، وبسعر خمسة قروش للنسخة.
ولكن ما تيسر إنجازه للأستاذ الإمام محمد عبده، لم يتيسر إخراجه لحجة الإسلام أبى حامد الغزالى أقدر المفكرين الإسلاميين على الإطلاق عند الأستاذ العقاد، وانصرم قطار العمر قبل أن يخرج الكتاب المأمول عن الغزالى.
ولكن لحسن الحظ، أن الأستاذ العقاد ألقى محاضرة عن « فلسفة الغزالى » ـ ألقاها فى 15 مارس 1960 فى قاعة المحاضرات الكبرى بالأزهر، ونشرت المحاضرة آنذاك ضمن مطبوعات الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر، ونفدت من سنين، ولكن لحسن الحظ مرة أخرى أعيد نشر المحاضرة فى بيروت سنة 1978 ـ بالمجلد التاسع لمجموعة الأعمال الكاملة للعقاد.
وقد يبدو عنوان «فلسفة الغزالى» غير متفق مع موقفه من الفلاسفة، وكتابه الذى أصدره بعنوان« تهافت الفلاسفة » ـ مما حدا بالأستاذ العقاد للرد على هذا الخاطر فى مقدمة المحاضرة.
وفلسفة الغزالى- فيما أبدى بمستهل المحاضرة- موضوع واسع الأطراف، بعيد الغور، إذا ما أريد تفصيل مذهبه فى حقائق الوجود ومطالب المعرفة.
ذلك أن الإمام الغزالى بحث مع الفلاسفة، كما بحث مع المتكلمين والمعتزلة، ومع الفقهاء والمتصوفة، ومع علماء الدين الإسلامى وغيره من علماء الأديان.
وكان للإمام الغزالى فى كل بحث من هذه البحوث اجتهاد من عنده وتعقيب على قول غيره، وموافقات تقترن بها مخالفات لكثير ممن ناقشهم وناقشوه، لا يُحاط بها فى حديث واحد.
وأبدى الأستاذ العقاد أن حديثه قاصر على « تفلسف » الغزالى أو ملكته الفلسفية، وقدرته على بحث المسائل من الوجهة الفلسفية. فهذا الموضوع ـ على اتساعه ـ يتقبل التلخيص فى مثل هذا الحديث، وأنه يجزئ فيه معرفة الملكة الضرورية للفيلسوف، ومعرفة دلائل هذه الملكة فى الإمام الكبير، وهى ملكة ظاهرةٌ بَيّنةٌ فى منهجه الذى يتوخاه كلما عرض لمسألة من مسائل الوجود، ولاسيما المسائل المصطلح على تسميتها بمسائل « ما بعد الطبيعة ».
وهنا يطرح الأستاذ العقاد هذا السؤال..
ماذا لو سئل الغزالى رحمه الله ـ هل أنت فيلسوف ؟ فما عساه أن يكون جوابه ؟
أكبر الظن- فيما يقول- أن يكون جوابه بالنفى، ولا يعدو ذلك الحقيقة فى نفيه شبهة الفلسفة عن نفسه- إذ كان للفلسفة- فى ذلك العصر ـ مدلول غير مدلولها الذى نفهمه الآن، وغير المدلول الذى أراده من وضعوا الكلمة، ولم يشاءوا ـ تواضعًا منهم ـ أن يصفوا أنفسهم بالحكمة، فقنعوا بمحبة الحكمة، وهى معنى كلمة الفلسفة باليونانية.
كان معنى كلمة الفلسفة ـ فى عصر الغزالى ـ أنها كلام يستحق منه الرد، ويظهر تهافته بالمناقشة بالحجة والبينة، ولذلك اختار لكتابه اسم « تهافت الفلاسفة».
على أن الواضح فى مناقشة الغزالى للفلاسفة، أنه ناقش الفلسفة بالفلسفة، وحطم السلاح بسلاح مثله، أنفذ وأمضى.
ويضيف الأستاذ العقاد أن الواقع أن حجة الإسلام ـ رضى الله عنه ـ لم تكمل له أداة كما كملت له أداة الفلسفة.. فهو عالم، وهو فقيه، وهو متكلم، وهو صوفى ولا مراء. ولكن هذه المطالب لا تستغرق كل ملكاته ومعارفه، ومع أنه قد بلغ الغاية فى كل منها، إلاَّ أنه تبقى له بعدها ملكة لا ضرورة لها فى غير الفلسفة ، وهى ملكة التجريد.
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