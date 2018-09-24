القابضة الكيماوية تعرض على الاستثمار القومى الاستحواذ على النصر للملاحات

القابضة للصناعات الكيماوية

عصام عميرة:



قدمت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية اقتراحًا بمنح كامل أصول شركة النصر للملاحات لبنك الاستثمار القومى مقابل تسوية ديون إجماليها 3 مليارات جنيه.



وكشف عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة، أن مديونية بنك الاستثمار لدى الشركات التابعة سوف تتم تسويتها خلال شهر، مضيفاً أنه بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع «الاستثمار القومى» لإنهاء جميع الخلافات والنزاع بشأن المديونيات.



وقال وليد الرشيدى، نائب رئيس القابضة، إن المفاوضات تجرى حالياً حول منح البنك شركة النصر للملاحات مقابل 3 مليارات جنيه، من أصل دين 110 ملايين جنيه قبل تراكم الفوائد.



وأكد أن مجلس إدارة بنك الاستثمار ما زال يدرس العرض المقدم ولم يرد حتى الآن، لافتا إلى أن شركتى النصر والمكس للملاحات ما زالتا تسيران فى إجراءات الدمج، وفقًا لدراسات الجدوى.



وأشار الرشيدى إلى أن دراسة الدمج سوف يتم عرضها على بنك الاستثمار القومى، للوصول إلى مقترح نهائى للتسوية، موكداً أن مقترح تحمل الشركة القابضة تلك المديونية غير مقبول.

