بنوك حكومية ودولية تستعد لإطلاق أول صندوق للتكنولوجية المالية برأسمال مليار جنيه

بنك القاهرة

سهير محمد وسيد بدر:



تستعد جهات محلية وأجنبية لإطلاق أول صندوق من نوعه للاستثمار فى التكنولوجيا المالية فى مصر بنهاية العام الجارى أو مطلع العام المقبل على الأكثر، برأسمال مليار جنيه ، عقب الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى



كشف محمد رجائى، رئيس قطاع الاستثمار ببنك القاهرة، أن مصرفه بالإضافة لبنكى الأهلى ومصر ضمن المساهمين فى الصندوق الجديد المقرر أن يستثمر فى دعم وتعزيز التكنولوجيا المالية وتمويل التطبيقات الخاصة بها



وأوضح رجائى، فى تصريحات لـ«المال» على هامش المؤتمر السنوى لبنك القاهرة أمس الأحد، أن قيمة مساهمة بنك القاهرة فى الصندوق تبلغ نحو 50 مليون جنيه، ويشارك أيضًا بنكا الأهلى ومصر، بجانب بنك الإستثمار الأوروبى وجهات دولية أخرى.



وأضاف أن وزارتى الاستثمار والاتصالات تدرسان المساهمة فى الصندوق، موضحًا أن شركة سوارى فينشرز هى الموكلة بإدارة الصندوق والأب الروحى له، ومن المقرر إطلاقه بنهاية العام الجارى أو مطلع العام المقبل على الأكثر بعد وضع النظام الأساسى.



وتعد سوارى فينشرز إحدى شركات رأس المال المخاطر فى مصر وتركز استثماراتها فى الكيانات الناشئة والأفكار الجديدة، خاصة فيما يتعلق بمجال التكنولوجيا المالية، وتضم استثماراتها شركة «فيموف»، وهى منصة إلكترونية عبر الموبايل، تطور جيلا جديدا من الخبرة الاستهلاكية، وأنظمة المحاكاة، والعديد من التطبيقات التى يستخدمها مطورو الآى فون، وتطبيق للمناخ (Weather HD)، والتى تعد أعلى تطبيقات المناخ من حيث المدفوعات فى العالم.



كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى قد أعلن، خلال مؤتمر الشمول المالى «سيمليس» خلال فبراير الماضى عن عزمه إطلاق صندوق آخر لتمويل الابتكارات برأسمال مليار جنيه فى إطار دعم الأفكار المبتكرة فى قطاع التكنولوجيا؛ ومن المقرر إطلاقه أيضًا نهاية العام الجارى.



ويعمل البنك المركزى فى الفترة الحالية بالتعاون مع استشارى عالمى لتدشين إستراتيجية قومية للتكنولوجيا المالية تستهدف تحويل مصر إلى مركز مهم على المستويين الإقليمى والعالمى فى مجال التكنولوجيا المالية، وفقًا لما كشفه وكيل المحافظ، المهندس أيمن حسين، الأسبوع الجارى لـ«المال».



ودشن البنك المركزى إدارة متخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية، كما يستهدف الفترة المقبلة إطلاق عدد من المشروعات لزيادة انتشار الخدمات الإلكترونية فى القطاع المصرفى المصرى منها تطوير خدمات الدفع عبر المحمول وقواعد جديدة لتفعيل خدمة رمز الاستجابة السريع-QR-Code.