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ثقافة وفنون
كليب خطوة لمصطفى حجاج بتوقيع هاني محروس
الإثنين 24 سبتمبر 2018 01:56 ص
مصطفى حجاج
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صور| برومو كليب خطوة لمصطفى حجاج
مصطفى حجاج
أحمد حمدي:
طرحت شركة NJ ميوزك للانتاج الموسيقي لصاحبها مهندس الصوت هاني محروس منذ قليل فيديو كليب أغنية "خطوة" من البوم "تمام" للفنان مصطفى حجاج عبر حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر حسابات حجاج ايضا منذ قليل, كما تم طرحها بعرض حصري أول على قناة "فري تي في" وراديو 9090.
أغنية خطوة من كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيع الموزع المغربي جلال الحمداوي وهندسة صوتية لمهندس الصوت هاني محروس والفيديو كليب من اخراج نبيل مكاوي.
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