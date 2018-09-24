محافظ بورسعيد يهنئ المصري وجماهيره بالتأهل لقبل نهائى الكونفدرالية

أمانى العزازي:





وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة للنادى المصرى البورسعيدى وجماهيره المخلصة عقب التأهل التاريخى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى للدور قبل النهائى للكونفدرالية الافريقية الخامسة عشر بفوزه على فريق اتحاد العاصمة الجزائرى بملعبه ووسط جماهيره بمدينة سطيف الجزائرية مساء الأحد فى جولة الاياب بدور الثمانية للبطولة.





وسجل محافظ بورسعيد إشادته بالاداء المتميز للاعبى المصرى وجهازهم الفنى والذين كانوا جميعا عند حسن الظن، وقدموا خلال فترة تواجد الفريق بالجزائر نموذجا رياضيا مشرفا لوطنهم وبلدهم بورسعيد.



