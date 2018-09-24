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رياضة
محافظ بورسعيد يهنئ المصري وجماهيره بالتأهل لقبل نهائى الكونفدرالية
الإثنين 24 سبتمبر 2018 01:50 ص
عادل الغضبان محافظ بورسعيد 2255
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أمانى العزازي:
وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة للنادى المصرى البورسعيدى وجماهيره المخلصة عقب التأهل التاريخى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى للدور قبل النهائى للكونفدرالية الافريقية الخامسة عشر بفوزه على فريق اتحاد العاصمة الجزائرى بملعبه ووسط جماهيره بمدينة سطيف الجزائرية مساء الأحد فى جولة الاياب بدور الثمانية للبطولة.
وسجل محافظ بورسعيد إشادته بالاداء المتميز للاعبى المصرى وجهازهم الفنى والذين كانوا جميعا عند حسن الظن، وقدموا خلال فترة تواجد الفريق بالجزائر نموذجا رياضيا مشرفا لوطنهم وبلدهم بورسعيد.
وقال محافظ بورسعيد إن التأهل المستحق جاء نتاجا لتعاون جميع عناصر منظومة الكره بالنادى المصرى من لاعبين ومدربين وإداريين ومجلس ادارة وجماهير واعضاء، مشيرا إلى أهمية استمرار تلك الاجواء الطيبة السائدة بالنادى وخارجه لتحقيق امل بورسعيد فى إحراز البطولة الافريقية والنادى المصري على اعتاب المئوية الاولى لتأسيسه.
موانئ بورسعيد
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