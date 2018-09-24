صور| الدفع بمولد 1 ميجاوات للشيخ زويد بعد انقطاع الكهرباء

عمر سالم:





علمت "المال" من مصدر مسئول، أنه تم الدفع بمولد كهرباء بقدرة 1 ميجاوات إلى مدينة الشيخ زويد.





وأوضح المصدر أن المولد سيكفي بشكل جزئي احتياجات المدينة بعد انقطاع التيار عنها لأيام نتيجة الأعمال التخريبية من بعض الجهات الخارجة على القانون.





وأضاف أن النائب إبراهيم أبوشعيرة عضو البرلمان التقي الأحد، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة وشرح له الأحداث وتعنت بعض مسئولي الكهرباء فى حل المشكلة والتواصل مع الاهالى.





ووعد شاكر بسرعة حل تلك المشاكل وعدم تكرارها والدفع بتلك الموالدات.



