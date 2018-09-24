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اقتصاد وأسواق
نقيب الفلاحين يوضح سبب استيراد الطماطم من الأردن
الإثنين 24 سبتمبر 2018 01:30 ص
الطماطم
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الطماطم
الصاوي أحمد:
هاجم حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين قرار استيراد الطماطم من الأردن ووصفه بأنه دليل فشل لوزارة الزراعة، مؤكدا أن استيراد 50 طن طماطم من الاردن يثير الدهشة والسخرية لأن إنتاج فدان طماطم واحد يصل ل 40 طن أحيانا.
ولفت إلى أن فتح باب الاستيراد الآن لاخفاء الفشل الذريع الذي نتج عن زراعة شتلات طماطم غير مقاومة للفيروس مما أدى لدمار آلاف الأفدنة وقلة المحصول وارتفاع اسعار الطماطم بصورة جنونية
وفتح باب الاستيراد الآن يؤدي حتما للقضاء على مزارعي الطماطم بمصر.
وأضاف نقيب الفلاحين: "كنا نخجل من استيراد تقاوي طماطم من أوربا أما واننا أصبحنا نستورد الطماطم نفسها من الأردن فهذا يؤدي الي انه لم يعد هناك شى نخجل منه او نبكي عليه بعد ان اصبحنا بفضل وزارة زراعه عقيمه نستورد كل المنتجات الزراعيه ونستورد 90% من احتياجتنا من التقاوي و97% من احتياجتنا من الزيت ونستورد الارز بعد ان كنا نصدره ونستورد القطن ولا نعرف نسوق محصولنا ونستورد 9 مليون طن ذره صفراء ولا نستطيع تسويق 250 الف طن داخل مصر ونستورد 9 مليون طن قمح.
وأشار إلى أن هذه السياسة الزراعيه العقيمة سوف تهدر جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية زراعية حقيقية وتجهض محاولات القيادة السياسية للوصول إلى أمن غذائي زراعي وتجعل الفلاح يفقد الثقة في قياداته الزراعية.
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