المصري يقصي اتحاد العاصمة ويلاقي فيتا كلوب في نصف نهائي الكونفدرالية

علي المصري:







كرر النادي المصري، فوزه علي مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف نظيف، في المباراة التي أحتضنها ملعب 8 مايو 1945، بمدينة سطيف الجزائرية، في ختام مباريات دور الثمانية لكأس الاتحاد اﻷفريقي لكرة القدم "الكونفدرالية".





صعب الضيوف المهمة علي أصحاب اﻷرض والجمهور، بعدما تقدم بهدف لمهاجمه الفلسطيني محمود وادي، في الدقيقة 35 من عمر الشوط اﻷول، ويصعد الفريق البورسعيدي لقبل النهائي بمجموع اللقاءين بنتيجة 2_0.





وفي بقية لقاءات الدور، حجز الرجاء البيضاوي المغربي، بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، بعد فوزه على ضيفه كارا برازافيل الكونجولي، بهدف دون رد، اليوم الأحد، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ليتأهل الفريق المغربي، بمجموع اللقاءين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.





وسيلاقي الرجاء البيضاوي، أنيمبا النيجيري الذي صعد للدور قبل النهائي، عقب فوزه الكاسح بخمسة أهداف مقابل هدف، على ضيفه رايون سبورت الرواندي، بعدما تعادلا سلبيًا في لقاء الذهاب بالعاصمة الرواندية كيجالي، ليحجز إنييمبا تذكرة التأهل للمربع الذهبي.



