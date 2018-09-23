أوباما ينقذ جروس من مقصلة مرتضى منصور بفوز قيصري للزمالك علي المقاولون

علي المصري:







تغلب فريق الكرة اﻷول بنادي الزمالك، بصعوبة بالغة، على ضيفه المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ستاد بتروسبورت، ضمن لقاءات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز لكؤة القدم.





تقدم محمود علاء للزمالك، من ضربة جزاء بعد ستة دقائق فقط من إنطلاقة المباراة، قبل أن يتعادل محمود فؤاد للمقاولون العرب، في الدقيقة 31، بخطأ دفاعي ساذج من لاعبي الخط الخلفي للزمالك.





وخطف يوسف أوباما هدف الفوز القاتل للزمالك، في الدقيقة 85، لينقذ مديره الفني السويسري كريستيان جروس، من مقصلة وانتقادات المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك.





بهدفه في لقاء اليوم، يتصدر محمود علاء، مدافع الزمالك، ترتيب هدافي الدوري، بعدما رفع رصيدة إلى 6 أهداف هذا الموسم، حيث سجل في شباك الاتحاد السكندري، وإنبي، والمقاولون، إلى جانب ثلاثية أمام طلائع الجيش، ليتقدم مدافع الزمالك بفارق هدف واحد، في لائحة الهدافين، على مهاجم المقاولون العرب، أحمد علي.



