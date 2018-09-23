EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
أوباما ينقذ جروس من مقصلة مرتضى منصور بفوز قيصري للزمالك علي المقاولون
الأحد 23 سبتمبر 2018 11:20 م
الزمالك يتغلب على المقاولون دوري 2018
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
حبس المدير المالي الأسبق لنادي الزمالك 4 أيام على ذمة التحقيق
رئيس الزمالك: الشناوى سيتم بيعه لنادي بيراميدز لعدم إخلاصه للنادي
مرتضى منصور: لاعبو الأهلي والزمالك يتواصلون لضمهم لنادي الأهرام
رئيس نادي الزمالك يعرض باسم وجبر والشناوي وحازم للبيع
الزمالك يتغلب على المقاولون دوري 2018
علي المصري:
تغلب فريق الكرة اﻷول بنادي الزمالك، بصعوبة بالغة، على ضيفه المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ستاد بتروسبورت، ضمن لقاءات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز لكؤة القدم.
تقدم محمود علاء للزمالك، من ضربة جزاء بعد ستة دقائق فقط من إنطلاقة المباراة، قبل أن يتعادل محمود فؤاد للمقاولون العرب، في الدقيقة 31، بخطأ دفاعي ساذج من لاعبي الخط الخلفي للزمالك.
وخطف يوسف أوباما هدف الفوز القاتل للزمالك، في الدقيقة 85، لينقذ مديره الفني السويسري كريستيان جروس، من مقصلة وانتقادات المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك.
بهدفه في لقاء اليوم، يتصدر محمود علاء، مدافع الزمالك، ترتيب هدافي الدوري، بعدما رفع رصيدة إلى 6 أهداف هذا الموسم، حيث سجل في شباك الاتحاد السكندري، وإنبي، والمقاولون، إلى جانب ثلاثية أمام طلائع الجيش، ليتقدم مدافع الزمالك بفارق هدف واحد، في لائحة الهدافين، على مهاجم المقاولون العرب، أحمد علي.
الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 17، وتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، لحين إقامة اللقاءات المؤجلة لبيراميدز واﻷهلي، في حين توقف رصيد المقاولون العرب، عند 7 نقاط، وظل في المركز الثالث عشر.
نادي الزمالك
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا