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نقل وملاحة
مصر للطيران تحتفل بوصول أولى رحلاتها إلى هونج كونج
الأحد 23 سبتمبر 2018 11:14 م
طائرة مصر للطيران
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دعاء محمود:
احتفلت مصر للطيران بوصول أولى رحلاتها إلى هونج كونج عن طريق بانكوك يوم الثلاثاء، فى مطار هونج كونج من خلال حفل استقبال نظمه الوكيل العام للشركة Gold Joy، بحضور كل من القنصل المصرى علاء الكاشف والمستشارة ساتى سربانة بالقنصلية المصرية ومدير مكتب بانكوك محمد كسبر و المشرف على هونج كونج وتامر المصرى مدير مكتب جوانزو و الاستاذ ايهاب دهب مدير محطة جوانزو و بحضور لفيف من قيادات الطيران المدنى و مدير مطار هونج كونج و ايضا مديرى شركات الطيران اعضاء تحالف ستار و طاقم الرحلة برئاسة الكابتن محمد صبرة.
و أقيم حفل استقبال فى اليوم التالى بحضور نائب وزير السياحة و نائب وزير الطيران و عدد كبير من شركات السياحة فى هونج كونج، وتم خلاله الترحيب بوصول مصر للطيران من خلال رحلتين أسبوعيا تزيد إلى 3 رحلات اعتبارا من 27 اكتوبر القادم، وتم خلال الحفل توضيح اهمية الخط الجديد و دوره فى ربط افريقيا بهونج كونج باعتبارها قلب اسيا و مركز لحركة التجارة العالمية.
مصر للطيران
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