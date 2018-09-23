مصر للطيران تحتفل بوصول أولى رحلاتها إلى هونج كونج

دعاء محمود:

احتفلت مصر للطيران بوصول أولى رحلاتها إلى هونج كونج عن طريق بانكوك يوم الثلاثاء، فى مطار هونج كونج من خلال حفل استقبال نظمه الوكيل العام للشركة Gold Joy، بحضور كل من القنصل المصرى علاء الكاشف والمستشارة ساتى سربانة بالقنصلية المصرية ومدير مكتب بانكوك محمد كسبر و المشرف على هونج كونج وتامر المصرى مدير مكتب جوانزو و الاستاذ ايهاب دهب مدير محطة جوانزو و بحضور لفيف من قيادات الطيران المدنى و مدير مطار هونج كونج و ايضا مديرى شركات الطيران اعضاء تحالف ستار و طاقم الرحلة برئاسة الكابتن محمد صبرة.