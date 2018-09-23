أستاذ تجميل يوضح أسباب وفوائد عملية شفط الدهون

ياسمين فواز:





صرح الدكتور صابر عبد المقصود أستاذ وإستشارى جراحة التجميل ونحت القوام أن عملية شفط الدهون هي عملية تجميلة الهدف منها التخلص من الدهون الزائدة في منطقة البطن، والتي تؤثر بشكل كبير على مظهر المرأة، وتجعلها تبدو سمينة ذو قوام غير متناسق، وهي من العمليات البسيطة التي لا تشكل خطورة كبيرة على صحة المرأة، وليس لها أي أضرار.





وقال عبد المقصود إن العالم القديم لم يعرف هذا النوع من العمليات، حيث إنها ظهرت في السنوات الأخيرة، بعد الثورة التكنولوجية الكبيرة التي شهدها العالم الغربي، بعدما حدث تطور كبير في الأجهزة الطبية، وبدأ أطباء التجميل البحث عن طرق جديدة لإزالة دهون البطن، بخلاف ممارسة الرياضه والطعام الصحي، لأن بعض الأشخاص لا تستجيب أجسامهم لهذه الطرق التقليدية.



وأضاف أن الدهون تتراكم بسبب السمنة الزائدة والتي تنتج أحياناً نتيجة تناول الطعام بشراهة، وقد تصل شهوة الأكل بالمرء أحيانا إلى مرحلة إدمان الطعام، وحينها يجب على المريض بالسمنة اللجوء إلى عيادات التغذية لاتباع أنظمة غذاء محددة تساعده على التخلص من تلك الدهون.