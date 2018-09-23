رامي جمال يجدد تعاقده مع نجوم ريكوردز لمدة 5 سنوات

أحمد حمدي:





أعلنت "نجوم ريكوردز" تجديد تعاقدها مع الفنان رامي جمال لمدة 5 سنوات، لتكون إنطلاقة جديدة في التعاون بينها وبين الفنان الكبير بعد سلسلة من النجاحات السابقة، وضعت اسم رامي جمال بين مصاف النجوم في سوق الغناء المصري والعربي.





ووقع العقد هالة حجازى، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، والتي أكدت أن "نجوم ريكوردز" تتطلع للمزيد من النجاحات والتعاون في الفترة المقبلة مع رامي جمال، قائلة إن "تجديد التعاقد يعد انطلاقة لتعاون أكبر بين الشركة ورامي جمال خاصة مع تصدره ألبوماته الأكثر مبيعا في الأسواق، كما حصدت أغانيه المصورة على نسب مشاهدات عالية على موقع يوتيوب ونالت استحسان الجمهور".





وكان أخر تعاون بين رامي جمال ونجوم ريكوردز هو إصدار ألبومه الجديد “ليالينا”، والذي ضم 17 أغنية وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدي، وتميم.





كما طرحت "نجوم ريكوردز" ثلاثة كليبات لرامي جمال تم تصويرهم في لندن من الألبوم وهم ”مافيش منها” و” ماتظلمنيش” و”تعيشي ليا”، وهم من إخراج كريم نجيب ومن تصوير “روبي براينت” و”زاك ساني”.





وتم تصوير الفيديوهات بتقنيات حديثة خاصة ليظهر فيهم رامي بشكل جديد وغير مألوف لمحبيه ومتابعيه.





واحتل ألبوم "ليالينا"، ترتيب الألبومات الأكثر مبيعاً داخل "فيرجن ميجا ستور" ووصوله إلى المرتبة الأولى، وذلك ضمن النجاحات الكبيرة التى استطاع أن يحققها الألبوم منذ طرحه بالأسواق.



