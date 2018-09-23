ماليزيا تدعو لتكثيف التعاون التجاري في مجالات زيت النخيل والصناعات المطاطية

- شمسول إسكندر اكين: لدينا نمو فى تصدير المنتجات المطاطية بنسبة 24.5٪ في عام 2017



- نستهدف تنمية التبادل التجارى في صناعة المطاط والذى شكل 77 ٪ من إجمالي التصدير إلى مصر







محمد ريحان:





أستقبلت القاهرة مساء الأحد، زيارة رسمية رفيعة المستوى من دولة ماليزيا ضمت على رأسها نائب وزير الصناعات الأولية الماليزي، شمسول اسكندر آكين و تستغرق الزيارة يومين ستشمل عدد من اللقاءات الفعالة مع المسئولين المصريين وعدد من صناع القرار وذلك من أجل تعزيز اطر التعاون الثنائي بين البلدين.





ويأتى على جدول اعماله إجتماع هام مع د على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية المصري ومن المقرر لهما القيام بزيارة مصنع للسمن النباتى ومصنع لزيت الطعام.





أكد شمسول إسكندر نائب وزير الصناعات الأولية الماليزي خلال ال الاجتماعات الموسعة مع المسئولين واثناء الحوار الثنائي مع الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري ، أن مصر تستطيع الاعتماد على ماليزيا للحصول على مصدر مضمون من زيت النخيل، وهناك فرصة متميزة للتبادل التجارى خاصة فى منتجات زيت النخيل الماليزي ذات الصيت العالمى و على أعلى نطاق سواء فى قطاع الانتاج الغذائي او غيره مثل إنتاج زيت الطهي المخلوط والدهون الصلبة القائمة على النخيل وخاصة السمن النباتي ومنتجات الحلويات و كافة المركبات المكملة المستخدمه فى التركيبات الكيميائية المختلفة.





وأشار شمسول اسكندر خلال حفل عشاء اقيم فى احدى فنادق القاهرة بحضور السفير الماليزى وعدد من المسئولين المصريين والماليزيين وحضره ايضا مندوبى غرفة الصناعة والتجارة المصرية و ممثلى غرفة الصناعات الغذائية المصرية. أن ماليزيا حريصة على اكتشاف المزيد من الفرص وزيادة التعاون مع مجتمع الأعمال المصري وخاصة في قطاع زيت النخيل و الصناعات المطاطية.





كما أكد أن هناك فرصة كبيرة و وفيرة سيكون لها شأن فى السوق المصرية لدعم صناعة زيت النخيل الماليزى متعدد الفوائد لزيادة الاستثمارات فى مجال صناعة الزيوت والدهون المصرية والتركيبات المكملة للصناعات المطاطية للاستخدام الصناعي في القطر المصرى.





حضر حفل العشاء على هامش الجلسة النقاشية الهامة مساء اليوم أكثر من 90 شخصية ضمت مسئولين من وزارة الصناعة الأولية الماليزية وممثلين عن مختلف الوزارات المصرية مثل التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى واللانتاج الحربى وغرفة الصناعات الغذائية فضلا عن وزارة قطاع الاعمال كما حضر مسئولى شركة الزيوت والدهون والصناعات الغذائية وعدد من ممثلى الغرف التجارية والمهتمين بتلك الصناعة الهامة وممثل للمجلس النواب المصرى.





تطرق شمسول إسكندر خلال كلمته بحفل العشاء إلى أن الصناعات المطاطية الماليزية تعد عنصرا رئيسياً في الاقتصاد الماليزي،. مؤكدا بأن: " ماليزيا الأن تعتبر المصدر الرئيسي لمنتجات المطاط خاصة القفازات المطاطية والواقيات الذكرية والقسطرة ، مضيفا ان ماليزيا لديها أكثر من 300 مصنع تمثل تلك الصناعات، وتنتج مجموعة واسعة من المنتجات المتميزة تشمل أكثر من 1000 نوع مختلف من منتجات المطاط لمختلف الصناعات والتطبيقات"





وفي عرض تعليقه على سوق الصناعات المطاطية الماليزية في مصر، قال شمسول إسكندر أن السوق المصري بالنسبة لماليزيا هو سوق كبير ويعتبر لاعب رئيسي فى المنطقة فهو يعد ثالث أكبر سوق للمطاط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،

وأشاد شمسول اسكندر بنمو حركة التصدير للمنتجات المطاطية بنسبة 24.5٪ في عام 2017 مقارنة بالعام السابق ، وقد حصدت ماليزيا حوالى 31 مليون دولارًا من اجمالى الإيرادات من السوق المصرى. وشكلت القفازات المطاطية 77 ٪ من إجمالي سوق المطاط الماليزي في مصر.





وفي لفتة تشجيعيه للأطراف المهتمة والمعنية بتأصيل أطر التعاون مع الشركات المصنعة للمطاط الماليزي و الذين يمتلكون خبرة كبيرة في صياغة وإنتاج منتجات المطاط.





دعا شمسول إسكندر الشركات المصرية إلى المشاركة والاستثمار في مدينة كيداه للمطاط التي تم تطويرها حديثًا والتي تبلغ مساحتها 600 هكتار في ماليزيا، وهي منطقة صناعية مخصصة لإنتاج المطاط فضلا عن تميزها بقطاع البحث والتطوير والخدمات المرتبطة بها.



