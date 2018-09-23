برلماني: محاربة الفساد لم تعد مجرد شعارًا بل واقع نلمسه يوميا

ياسمين فواز:







قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، أن الفترة الماضية شهدت سقوط العديد من القيادات الفاسدة فى مختلف المؤسسات والتى كان أخرها إحالة النائب العام المستشار نبيل صادق مسئول خزينة صندوق حماية البيئة إلى محكمة الجنايات لاتهامه باختلاس 3 مليون جنيه والتزوير في محاضر رسمية.



وأوضح الكمار في بيان له اليوم، أن كل قضية يتم الكشف عنها تعد خطوة هامة فى تطهير مؤسسات الدولة، وتنفيذا لاتجاه الرئيس السيسى فى مكافحة الفساد، ورسالة إلى كل من تسول له نفسه في استغلال منصبه، أو الانسياق وراء الفساد والفاسدين، وخطوة مهمة في القضاء على هذا السرطات الذي استشرى في مختلف المؤسسات



وأكد الكمار أن تطهير مؤسسات الدولة والكشف عن الفاسدين فيها يحتاج للمزيد من الصبر والوقت للكشف عن كافة مواطن الفساد داخل كل مؤسسة بما يسمح بالتطهير وإعادة البناء مرة أخرى.



وأشار الكمار إلى أن ما يحدث يثبت أن هناك توجهات عاملة لدى مختلف الجهات الرقابية لمحاربة الفساد بشكل فعلى، لافتا إلى أن محاربة الفساد لم يعد مجرد شعارًا يتم ترديده وإنما واقع نلمسه يوميا من خلال هذه القضايا التى يتم الكشف عنها.