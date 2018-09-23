انطلاق مدارس أستن كولدچ بالتعاون مع مايكروسوفت وجامعة فلوريدا أتلانتك

- افتتاح أول مدرسة عام 2020 بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 60 ألف متر مربع



- سلمى البكري: نستهدف تخريج طلاب تواكب التطور الأكاديمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم







بدور إبراهيم:





في خطوة نحو تحقيق طفرة في مجال التعليم الدولي في مصر، تنطلق سلسلة مدارس أستن كولدچ الدولية بالشراكة بين شركة بالم هيلز للتعمير وشركة التعليم المتوازن (BalancED) لإدارة المدارس لتبدأ في إرساء مفهوم جديد للتعليم.





ومن المقرر أن يتم افتتاح أول مدرسة لمجموعة "أستن كولدچ" على مساحة 60 ألف متر مربع بكومباوند "ذا كراون" داخل كومباوند بالم هيلز بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر عام 2020 باستثمارات تبلغ 300 مليون جنيه إستثمارات اراضي بقيمة 135مليون جنيه، لتستوعب 2800طالبا.





وصرحت الدكتورة سلمى البكري العضو المنتدب لشركة أستن كولدچ للتعليم بأن " الشراكة مع بالم هيلز جاءت نتيجة اليقين الكامل لكلا الطرفين بأن الاستثمار في التعليم أهم استثمارات الحياة، وأن أستن كولدچ ستكون نموذجاً لسلسلة مدارس دولية وفقاً للمعايير العالمية تبدأ بافتتاح مدرسة أستن كولدچ في كومباوند "ذا كراون".





و أضافت بأن " استراتيجية مجموعة مدارس أستن كولدج تستهدف تعليم المهارات التي تواكب التطور الأكاديمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم والابتعاد عن التقنيات التعليمية التقليدية لتخريج طلاب تتناسب مهاراتها مع الحياة العملية".





كما صرحت الدكتورة سلمى البكري بأن " فلسفة التعليم في مدارس أستن كولدج تقوم على منهج بناء الشخصية (Core 24) يعتمد على ترسيخ مجموعة من القيم الإنسانية والمهارات الحياتية للطلاب والتي تؤهلهم للقدرة على المنافسة العالمية"





جدير بالذكر أن كلية التربية جامعة فلوريدا أتلانتيك بالولايات المتحدة الأمريكية هي الراعي الأكاديمي للمدارس وهي واحدة من كبري كليات التربية بأمريكا، كما أن أستن كولدچ ستكون أول مدرسة (Flagship) برعاية شركة ميكروسوفت العالمية في مصر والشرق الأوسط ضمن (17) مدرسة مختارة على مستوي العالم، وأن الذي قام بتصميم أستن كولدچ هي شركة جنسلر(Gensler) العالمية الحاصلة على أحسن شركة تصميم هندسي على مستوي العالم من عام 2012 حتى عام 2018.



