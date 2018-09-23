برلماني يعلق على قرارات رئيس الوفد الأخيرة

ياسمين فواز:







علق الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، علي سلسلة القرارات التي أصدرها رئيس الوفد بحقه ،موضحا أنه تلقي خبر الفصل غير اللائحي بمزيج من التعجب والإندهاش، متوجها بالشكر لجميع الأطراف التي تدخلت لمحاولة تدارك الموقف، مثمنا جهودهم الطيبة ومساعيهم لتقريب وجهات النظر في أزمة أعتبرها "فؤاد" كاشفة وليست منشئة متمنيا للجميع وللحزب العريق التوفيق والسداد.





وأكد "فؤاد"في بيان له اليوم، أنه آثر الإنتظار إحتراما لكل القامات التي تدخلت لإحتواء الأزمة، لكن وبعد رؤية متعمقة للأمور، أصبح تجاوز الخلافات السياسية أمر حتمي من أجل ممارسة ديمقراطية سليمة تعود بالنفع علي المجتمع، وأنه حان الوقت للبعد عن صراح حزبي داخلي أو مكايدات سياسية تؤثر بالسلب علي مسيرة العمل السياسي، وتضر بالصالح العام.





وأشار "فؤاد" الي أن طي صفحات السجال الكلامي أصبح فرض عين وأنه سيقوم بالتركيز في الفترة القادمة علي التشريعات والأدوات الرقابية، حيث أن خدمة الوطن والمواطنين هو الهدف الأسمي من وجود البرلمان والأحزاب وجميع مؤسسات الدولة.





وأضاف "فؤاد" أن الوفد ليس كارنيه أو مقر بل هو إنتماء لهوية وإنتماء أكبر لكثيرون طيبون، لذا من الأفضل توفير مجهود جميع الأطراف للعمل الجاد علي أرض الواقع خارج أسوار المقر والتنظيمات الورقية لما فيه الخير والصلاح للبلاد.







