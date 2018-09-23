طرح 1740 فدانًا بسهل الطينة للاستصلاح الزراعي في بورسعيد

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد

أمانى العزازي



وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بسرعة بدء استصلاح ١٧٤٠ فدانا بمنطقة سهل الطينة، تمهيدًا لتوزيعها على شباب الخريجين من أبناء المحافظة الذين تقدموا للحصول على هذه الأراضي، وستجري قرعة بينهم لاختيار المشتركين في المشروع.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد لبحث أوضاع أراضي سهل الطينة بحضور المهندس كامل أبوزهرة السكرتير العام للمحافظة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الموارد المائية ورئيس الإدارة المركزية للدراسات بالجهاز الوطني لشبة جزيرة سيناء.



وأضاف المحافظ ان منطقة سهل الطينة مخصصة للاستزراع النباتي فقط ضمن المشروع القومي لاستصلاح الأراضي بالدولة، ولن يتم السماح بوجود المزارع السمكية المخالفة، خاصة بعد أن حققت تجارب الاستزراع النباتي بسهل الطينة نجاح كبير في استزراع كل أنواع المحاصيل بأجود الأنواع منها ووجه المحافظ الشكر لوزير الري على توفير حصص المياه اللازمة للزراعة هناك وخاصة زراعات الأرز التي حققت في المساحة المحددة لها أعلى إنتاجية للفدان.



وأكد أنه لن يتم تقنين أوضاع الأراضي بسهل الطينة إلا الأراضي الاستصلاح الزراعي فقط دون الاستزراع السمكي المخالف.