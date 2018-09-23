مستثمرة ترفع حصتها في العربية وبولفارا للغزل والنسيج

شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج

رجب عزالدين



أعلنت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج عن قيام العميلة خديجة محمد عيد عيد بشراء عدد 291.5 سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 536 جنيه تقريبا.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة العميلة المشارة إليها ارتفعت بعد العملية إلى 5.34 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 4.91% قبل العملية".



وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.84جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة الرواد لتداول الأوراق المالية، كما تم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.