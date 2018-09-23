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أسعار الدولار بالبنوك
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17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
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17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مستثمرة ترفع حصتها في العربية وبولفارا للغزل والنسيج

شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج
شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج
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شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج

رجب عزالدين

أعلنت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج عن قيام العميلة خديجة محمد عيد عيد بشراء عدد 291.5  سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 536 جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة العميلة المشارة إليها ارتفعت بعد العملية إلى 5.34 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 4.91% قبل العملية".

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.84جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة الرواد لتداول الأوراق المالية، كما تم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.
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