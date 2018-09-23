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بورصة وشركات
مطاحن مصر العليا تؤجر خمس وحدات سكنية وإدارية
الأحد 23 سبتمبر 2018 10:13 م
شركة مطاحن مصر العليا
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تأجير خمس وحدات فقط في مزاد مطاحن مصر العليا
مطاحن مصر العليا تطرح 65 وحدة للإيجار بمزاد علني
شركة مطاحن مصر العليا
رجب عزالدين
أعلنت شركة مطاحن مصر العليا عن تأجير خمس وحدات سكنية وإدارية بالبرج البحرى بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج ضمن فاعليات المزاد العلنى المعلن سابقا.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها ثامت بتأجير عدد 2 وحدة ادارية بقيمة ايجارية شهرية قدرها 1275 جنيه و 1375 جنيه على التوالى ، كما قامت بتأحير ثلاث وحدات سكنية بالبرج البحرى بقيمة ايجارية قدرها 1325 جنيه و1825 جنيه و1325 جنيه على التوالى.
وتابعت الشركة إن هذا التأجير يأتى فى اطار عملية استكمال المزاد العلنى لتاجير عدد 54 وحدة سكنية وعدد 9 وحدة ادارية وعدد 2 جراج بالبدروم بابراج الشركة بمدينة طهطا محافظة سوهاج.
وأعلنت الشركة فى 2 سبتمبر الجارى عن تأجير خمس وحدات سكنية بالبرج البحرى بأبراج طهطا بواقع وحدتين سكنتين بقيمة ايجارية شهرية بواقع 1825 جنيه بالنسبة لوحدتين ،و1375 جنيه لثلاث وحدات أخرى.
كانت الشركة قد أعلنت فى 19 أغسطس الماضى عن طرح 65 وحدة سكنية وإدارية للتأجير فى مزاد علنى بمحافظة سوهاج (29-30 ) أغسطس.
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