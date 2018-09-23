التعمير والاستشارات الهندسية تعلن تغيير الموقع الإلكتروني

شركة التعمير والاستشارات الهندسية

رجب عزالدين



أخطرت شركة التعمير والاستشارات الهندسية البورصة المصرية اليوم الأحد عن تغيير اسم الموقع الإليكترونى الخاص بها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الموقع الجديد أصبح اسمه tamer.com.eg بدلا من tamer-decc.com.



أسست شركة التعمير والاستشارات الهندسية فى عام 1954، وأدرجت فى البورصة منذ يونيو 1996. تعمل الشركة في قطاع السلع الرأسمالية مع التركيز على البناء والهندسة، لديها 4 شركات تابعة تعمل في جميع أنحاء مصر والمملكة العربية السعودية، وتعمل على التطوير العقاري، وخدمات التجزئة والبحوث والخدمات الاستشارية.