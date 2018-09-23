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بورصة وشركات
بالم هيلز للتعمير: استخدمنا أغلب حصيلة اكتتاب 2015 لزيادة رأس المال
الأحد 23 سبتمبر 2018 09:39 م
بالم هيلز
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بالم هيلز
رجب عزالدين
قالت شركة بالم هيلز للتعمير إنها استخدمت 1.45 مليار جنيه من حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال فى سداد مستحقات متنوعة والتوسع فى مشروعات أخرى.
جاء ذلك فى افصاح نصف سنوى مرسل للبورصة المصرية عن استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال والمعد وفقا لاحكام المادة 52 من قواعد القيد.
وقالت الشركة إنها استخدمت استخدام 250 مليون جنيه لسداد جزء من المستحقات المالية لشركة المنصور، كما استخدمت مبلغ 190 مليون جنيه للاستحواذ على قطة أرض ملاصقة لمشروع هاسيندا باي بالساحل الشمالي.
ودفعت الشركة مبلغ 124.2 مليون جنيه كمقدم لعقد شراكة مع المجتمعات العمرانية لمشروع التطوير المشترك بشرق القاهرة، كما دفعت 345.4 مليون جنيه للاستحواذ على أرض بمشروع التوسعات بالقطامية 2، وكذلك مبلغ 75.7 مليون جنيه من خلال عقد الشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص على مشروع التطوير المشترك لمنتجع سياحي بالساحل الشمالي.
ودفعت الشركة أيضا مبلغ 6.3 مليون جنيه للاستحواذ على أرض ملاصقة لمشروع هاسينداوايت بالساحل الشمالي، اضافة إلى مبلغ 230 مليون جنيه لمشروعات تجارية، و234 مليون جنيه للاستحواذ على أراض لمشروعات.
ونوهت الشركة إلى إنه لم يتبقى سوى مبلغ 192 مليون جنيه من حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال المنفذة فى يوليو 2015 وفقا للبيان.
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