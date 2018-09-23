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سيـــاســة
التعليم: فرض غرامات على غياب الطلاب شائعة
الأحد 23 سبتمبر 2018 09:33 م
وزارة التربية والتعليم المصرية
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وزارة التربية والتعليم المصرية
أحمد صبرى
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، مساء الأحد، إن مايتردد عن فرض غرامات على غياب الطلاب بالمدارس عار تماما عن الصحة، مؤكدا أن ذلك يأتي فى إطار الشائعات ضد الوزارة ويجب على المواطنين التأكد قبل نشرها.
وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد أن المدارس استعدت للعام الدراسي بشكل جيد حيث تم تشكيل الفصول على هيئة مجموعات فى العام الدراسي الأول، إضافة إلى استمرار تدريب المدرسين على النظام الجديد على مدار العام.
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