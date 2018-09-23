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فيديو| مزارعون ينشدون حبا في القطن وقت الحصاد: سلامًا أرض أجدادي
الأحد 23 سبتمبر 2018 09:30 م
القطن المصري
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القطن المصري
كتبت: آية رمزي - تصوير: أحمد رشدي:
سلامًا أرض أجدادي سلامًا مهد ميلادي
غرامك فى دمي يجري سأنقله لأولادي
وأرويه لأحفادي
جمال الحقل ناداني وعِطر الزهر حيَّاني
ونور القطن أعجبنى وداعبنى وهناني
بأنغام والحان
قصدتك والندى يجري على الأوراق والزَّهرِ
فَــــــــلَاحَ الحزن فَتّانَا يـهُزّ جوانب الصَّدرِ
فدوري يا سواقيَهُ وغني يا شواديَهُ ع لى المجري فحيه
غدا مفتول لوادينا يفيض بخيره فينا فينسينا متاعبنا ويسعدنا ويرضينا
بهذه الكلمات كانت تشدو إحدي الفلاحات الخمسينية وهى تلتقط زهرات القطن، في إحدى قرى محافظة المنوفية، مستعيدة ذكريات جَمعُه طوال سنوات عُمرها.
تبدأ حديثها "شهر ١٠ كان عيد الفلاح وقت جمع القطن لأن هو الدهب الأبيض"، موضحة أنه يتم استخدامه لصنع الملابس فلا يمكن الاستغناء عنه.
تضيف مُنشدة القطن "الحكومة مبقتش تهتم بتخصيص مساحات للقطن، سابت الفلاحين اللى يزرع يزرع واللى ميزرعش ميزرعش"، لافتة إلى أن الأمر قد تفاقم لحد البحث عن تجار لشراء القطن وقت الجَمع.
مشكلة أخرى تثقل كاهل مزارعي القطن يشير إليها زوجها "فوزي محمد أبو العينين" محمّلاً الحكومة مسئوليتها قائلاً: "الحكومة مبقتش بتجيب التقاوي سليمة، وبيبجيبو رش بايظ، القطن كله سوس".
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