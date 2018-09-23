وزير التعليم: سنتسلم 100 ألف تابلت خلال يومين

وزير التربية والتعليم طارق شوقي

أحمد صبرى



قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، مساء الأحد، إن جميع الكتب الدراسية سيتم انتهاء تسليمها إلى الطلاب فى جميع المراحل بنهاية الأسبوع، مؤكدا أنه يتم الآن تجهيز المدارس بالشبكات الداخلية والشاشات.



وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسؤوليتى على قناة صدى البلد أن هناك 100 ألف تابلت تسلمتهم الوزارة، إضافة إلى 100 ألف جهاز تابلت خلال يومين



وأكد أنه سيتم الانتهاء من تسليم التابلت نهاية أكتوبر ليصل العدد الإجمالي إلى 700 ألف جهاز .

