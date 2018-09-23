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اقتصاد وأسواق
مقترح جديد لضوابط العمرة يعلن قريبا
الأحد 23 سبتمبر 2018 09:04 م
العمرة و الحج
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العمرة و الحج
دعاء محمود
اجتمعت اليوم الأحد اللجنه العليا للعمره والحج لمناقشه ضوابط موسم عمره ١٤٤٠ هجرية وذلك بمقر وزاره السياحه برئاسه مجدي شلبي رئيس اللجنه ، وأكد هشام أمين رئيس لجنه السياحه الدينيه بغرفه شركات السياحه وعضو اللجنه العليا، أنه تم إقرار الضوابط من حيت المبدأ وتمت مراجعه الايجابيات والسلبيات في ضوابط العام الماضي، لافتا الي انه تم تقديم مقترح جاري تدقيقه وسيعلن عنه مع بدايه فتح باب العمره والتي إتفقت جميع التوصيات علي سرعه فتحها في أقرب فرصه
واضاف في تصريحات صحفية له، ان هذا الأمر سيؤدي إليّ عدم التكدس خلال الموسم المرتفع ويتيح الفرصه للمعتمرين للسفر خلال الموسم المنخفض وما يستتبع ذلك من تأثير ايجابي من الناحيه الإقتصاديه وكذلك إليّ إعتدال أسعار تذاكر السفر ، متوقعا انخفاض التكلفة في اسعار التذاكر بنسبه تتراوح من ٣٥ الي ٤٠٪.
يذكر ان الاجتماع جاء بحضور المستشار /حمدي ابو زيد مستشار وزيره السياحه، و المهندس / هشام أمين رئيس لجنه السياحه الدينيه بغرفه شركات السياحه وعضو اللجنه العليا والأستاذ/ أشرف شيحه والأستاذ / أحمد ابراهيم أعضاء اللجنه العليا.
دعاء محمود
اجتمعت اليوم الأحد اللجنة العليا للعمرة والحج لمناقشة ضوابط موسم العمرة ذلك بمقر وزاره السياحه برئاسة مجدي شلبي رئيس اللجنة.
وأكد هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا، أنه تم إقرار الضوابط من حيت المبدأ وتمت مراجعة الإيجابيات والسلبيات في ضوابط العام الماضي.
ولفت إلى أنه تم تقديم مقترح جار تدقيقه وسيعلن عنه مع بدايه فتح باب العمرة والتي اتفقت جميع التوصيات علي سرعة فتحها في أقرب فرصة.
وأضاف في تصريحات صحفية له، أن هذا الأمر سيؤدي إليّ عدم التكدس خلال الموسم المرتفع ويتيح الفرصه للمعتمرين للسفر خلال الموسم المنخفض وما يستتبع ذلك من تأثير إيجابي من الناحية الاقتصادية وكذلك إلى اعتدال أسعار تذاكر السفر
وتوقع انخفاض التكلفة في أسعار التذاكر بنسبة تتراوح من 35 إلى 40 %.
يذكر أن الاجتماع جاء بحضور المستشار حمدي أبو زيد، مستشار وزيرة السياحة والمهندس، هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا و أشرف شيحه و أحمد ابراهيم أعضاء اللجنة العليا.
عمره ١٤٤٠ هجرية وذلك بمقر وزاره السياحه برئاسه مجدي شلبي رئيس اللجنه ، وأكد هشام أمين رئيس لجنه السياحه الدينيه بغرفه شركات السياحه وعضو اللجنه العليا، أنه تم إقرار الضوابط من حيت المبدأ وتمت مراجعه الايجابيات والسلبيات في ضوابط العام الماضي، لافتا الي انه تم تقديم مقترح جاري تدقيقه وسيعلن عنه مع بدايه فتح باب العمره والتي إتفقت جميع التوصيات علي سرعه فتحها في أقرب فرصه
واضاف في تصريحات صحفية له، ان هذا الأمر سيؤدي إليّ عدم التكدس خلال الموسم المرتفع ويتيح الفرصه للمعتمرين للسفر خلال الموسم المنخفض وما يستتبع ذلك من تأثير ايجابي من الناحيه الإقتصاديه وكذلك إليّ إعتدال أسعار تذاكر السفر ، متوقعا انخفاض التكلفة في اسعار التذاكر بنسبه تتراوح من ٣٥ الي ٤٠٪.
يذكر ان الاجتماع جاء بحضور المستشار /حمدي ابو زيد مستشار وزيره السياحه، و المهندس / هشام أمين رئيس لجنه السياحه الدينيه بغرفه شركات السياحه وعضو اللجنه العليا والأستاذ/ أشرف شيحه والأستاذ / أحمد ابراهيم أعضاء اللجنه العليا.
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