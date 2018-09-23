مقترح جديد لضوابط العمرة يعلن قريبا





اجتمعت اليوم الأحد اللجنه العليا للعمره والحج لمناقشه ضوابط موسم عمره ١٤٤٠ هجرية وذلك بمقر وزاره السياحه برئاسه مجدي شلبي رئيس اللجنه ، وأكد هشام أمين رئيس لجنه السياحه الدينيه بغرفه شركات السياحه وعضو اللجنه العليا، أنه تم إقرار الضوابط من حيت المبدأ وتمت مراجعه الايجابيات والسلبيات في ضوابط العام الماضي، لافتا الي انه تم تقديم مقترح جاري تدقيقه وسيعلن عنه مع بدايه فتح باب العمره والتي إتفقت جميع التوصيات علي سرعه فتحها في أقرب فرصه





واضاف في تصريحات صحفية له، ان هذا الأمر سيؤدي إليّ عدم التكدس خلال الموسم المرتفع ويتيح الفرصه للمعتمرين للسفر خلال الموسم المنخفض وما يستتبع ذلك من تأثير ايجابي من الناحيه الإقتصاديه وكذلك إليّ إعتدال أسعار تذاكر السفر ، متوقعا انخفاض التكلفة في اسعار التذاكر بنسبه تتراوح من ٣٥ الي ٤٠٪.







يذكر ان الاجتماع جاء بحضور المستشار /حمدي ابو زيد مستشار وزيره السياحه، و المهندس / هشام أمين رئيس لجنه السياحه الدينيه بغرفه شركات السياحه وعضو اللجنه العليا والأستاذ/ أشرف شيحه والأستاذ / أحمد ابراهيم أعضاء اللجنه العليا.



