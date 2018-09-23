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سيـــاســة
السيسي يهنيء السعودية بيومها الوطني
الأحد 23 سبتمبر 2018 08:59 م
الرئيس السيسي والملك سلمان
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الرئيس السيسي والملك سلمان
المال - خاص
أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الملك، سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية بمناسبة العيد الوطني للمملكة.
وصرح السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن خالص التهاني لجلالة الملك سلمان وللشعب السعودي الشقيق ، متمنيا دوام التقدم والازدهار للمملكة.
كما أعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بما يربطها بالمملكة العربية السعودية من علاقات أخوة تاريخية ومصير مشترك، مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيز هذه العلاقات ودفع أطر التعاون في مختلف المجالات.
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