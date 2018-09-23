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بورصة وشركات
مصر للألومنيوم تتقدم للرقابة المالية بملف زيادة رأس المال
الأحد 23 سبتمبر 2018 08:51 م
شركة مصر للألومنيوم
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شركة مصر للألومنيوم
رجب عزالدين
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركة مصر للألومنيوم أودعتها نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال وجارى فحصه والمستندات المرفقة به .
ووافق مجلس إدارة الشركة فى 13 سبتمبر الجارى على زيادة رأس المال المصدر من 1.1 مليار جنيه إلى 1.650 مليار جنيه بزيادة قدرها 550 مليون جنيه لعدد 137.5 مليون سهم بقيمة إسمية 4 جنيهات تمويلا من أرباح العام وفقا للقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2018 ذلك بواقع سهم مجانى لكل سهمين أصليين .
ودعت شركة مصر للألومنيوم عموميتها العادية وغير العادية للانعقاد يوم 8 أكتوبر المقبل، لمناقشة توزيع أرباح على المساهمين إضافة إلى بنود أخرى.
كما ستنظر العمومية غير العادية فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.1 مليار جنيه إلى 1.65 مليار جنيه بتوزيعات مجانية .
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