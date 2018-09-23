بنك القاهرة يدرس تأسيس شركة حراسة

بنك القاهرة

سهير محمد وسيد بدر:



قال محمد رجائي، رئيس قطاع الاستثمار ببنك القاهرة، إن مصرفه يدرس تدشين شركة جديدة في مجال الحراسة .



وأوضح في تصريحات خاصة لـ"المال" أن تأسيس شركة للحراسة يأتي في إطار رغبة البنك في التوسع في مجال الخدمات المكملة للنشاط المصرفي.



ولفت إلى أن هناك عدد آخر من الفرص الاستثمارية التي يدرسها البنك، منها الاستحواذ على شركة قائمة بالفعل في مجال الخدمات المكملة للنشاط المصرفي .



ووفقًا لرجائي تبلغ المحفظة الاستثمارية لبنك القاهرة نحو 765 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.

