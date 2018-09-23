EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
بنك القاهرة يدرس تأسيس شركة حراسة
الأحد 23 سبتمبر 2018 08:47 م
بنك القاهرة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
"القاهرة" يضخ 30 مليون جنيه برأسمال بنك مصر أوروبا
بنك القاهرة يتخارج من مساهمات بقيمة 360 مليون جنيه بالنصف الأول
بنك القاهرة يتفاوض مع مؤسسات دولية لاقتراض 50 -100 مليون دولار
بنك القاهرة
سهير محمد وسيد بدر:
قال محمد رجائي، رئيس قطاع الاستثمار ببنك القاهرة، إن مصرفه يدرس تدشين شركة جديدة في مجال الحراسة .
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"المال" أن تأسيس شركة للحراسة يأتي في إطار رغبة البنك في التوسع في مجال الخدمات المكملة للنشاط المصرفي.
ولفت إلى أن هناك عدد آخر من الفرص الاستثمارية التي يدرسها البنك، منها الاستحواذ على شركة قائمة بالفعل في مجال الخدمات المكملة للنشاط المصرفي .
ووفقًا لرجائي تبلغ المحفظة الاستثمارية لبنك القاهرة نحو 765 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا