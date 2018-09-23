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رياضة
حلمي طولان يتفوق علي خالد جلال ويقترب من تدريب الاتحاد
الأحد 23 سبتمبر 2018 08:43 م
حلمي طولان
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مفاضلة بين طولان وجلال لخلافة عمر في تدريب الاتحاد السكندري
حلمي طولان
علي المصري
علمت المال، أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، بقيادة محمد مصيلحي، قد أستقر علي المدير الفني المقبل لفريق الكرة اﻷول للقلعة الخضراء، الذي سيتولي المهمة خلفا لمحمد عمر، الذي تقدم بإستقالته مع جهازه المعاون والإداري، عقب الهزيمة من الداخلية بثلاثية نظيفة.
وتقلصت دائرة الترشيحات، بين المخضرم حلمي طولان، والشاب خالد جلال، بعدما قام مصيلحي بعمل تصويت ببن أعضاء المجلس، ليتفوق طولان علي جلال، ويقترب بشدة من قيادة زعيم الثغر.
ومن المنتظر أن يعقد محمد مصيلحي جلسة مع حلمي طولان، غدا الأثنين، لوضع الرتوش النهائية علي التعاقد، قبل أن يتم اﻷعلان رسميا، علي تولي طولان القيادة الفنية للاتحاد السكندري.
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