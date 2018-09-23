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ساندويدتش من إنتاج مطعم شهير يودي بحياة فتاة إنجليزية
الأحد 23 سبتمبر 2018 08:42 م
ناتاشا نديم
أخر الأخبار
ناتاشا نديم 2
إعداد – عبدالغفور أحمد محسن
توفيت فتاة إنجليزية مصابة بحساسية شديدة تجاه السمسم، إثر تناولها ساندويتش من خبز الباجيت أعدته سلسلة "بريت إيه مانجر" البريطانية للأغذية الطازجة.
ولا تكتب السلسلة مكونات ساندويتشاتها ومخبوزاتها على أغلفة منتجاتها.
وبحسب بي بي سي، توفيت ناتاشا نديم ذات الـ 15 عاما في غضون ساعات من تناول الساندويتش في مطار هيثرو بلندن، حيث أغمي عليها بعد ان استقلت طائرة بريتش إيرويز المتجهة إلى نيس الفرنسية، وتوفيت في إحدى مستشفياتها في 17 يوليو 2016.
وستستمع محكمة غرب لندن، غدا، إلى أقوال المحققين بشأن الواقعة.
وجاءت الوفاة رغم إسراع والد ناتاشا بحقنها بالأدرينالين الذي يعمل على زيادة نبض القلب وانقباض الأوعية الدموية.
وقالت "بريت مانجر" إن خبر وفاة ناتاشا أحزنها جدا، وأوضحت أن أغلفة منتجاتها لا تتضمن تحذيرات ضد أنواع الحساسية المختلفة، لكنها تضع إشعارات على الأرفف التي تعرض منتجاتها تشير إلى ضرورة استشارة مدير الفرع لمن يعانون من أنواع معينة من الحساسية، حيث تم تدريب مديرو الفروع على هذا، كما أشارت إلى أنها تصدر دليلا لمن يعانون الحساسية وتوفره بمتاجرها وعلى الإنترنت.
وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية بانجلترا إن 1 من بين كل 100 شخص يعاني من حساسية من بروتين السمسم.
وقال والد ناتشا إن مكونات الساندويتش تتضمنت الخرشوف وزيت الزيتون، لكن يبدوا أن الشركة استخدمت السمسم في عجين الخبز بدلا من وضعه على سطح الرغيف كالمعتاد.
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