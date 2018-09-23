EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
نقيب الفلاحين يطالب بعقوبة رادعة للري بمياه ملوثة
الأحد 23 سبتمبر 2018 08:17 م
نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
نقيب الفلاحين: 7 آلاف جنيه مكسب فدان القطن بالموسم الجديد
نقيب الفلاحين: نحتاج 6 ملايين فدان للاكتفاء من القمح
نقيب الفلاحين يكشف 5 أسباب لارتفاع أسعار الطماطم
نقيب الفلاحين يدشن حملة لعودة القرية المنتجة
نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن
الصاوي أحمد
طالب حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، بسن تشريع يجرم ري الأرض الزراعية بمياه ملوثة، ويقضي بعقوبات رادعة لمن يروي أرضه بمياه صرف صحي أو مياه ملوثة.
وأشار إلى أن هذه الظاهره الخطيرة انتشرت في الفترة الأخيرة في المساحات الزراعية القريبة من المدن، خاصة المساحات الصغيرة التي تزرع بخضراوات كالجرجير والبقدونس والفجل والكرات، حيث تُسقى معظم هذه المزروعات بمياه الصرف الصحي لقلة المياه في هذه المناطق.
وأوضح أن ذلك يعد أمرا خطيرا ومقلقا لما لهذه الظاهرة من تأثير سلبي على صحة الإنسان والحيوان وباقي الكائنات الحية، كما تسهم في تلويث التربة وانتشار الأمراض الصحية.
وأضاف أنه حتى الآن لا يوجد أي عقوبات منصوص عليها في القوانين والتشريعات المصرية بحق المزارعين الذين يستخدمون مياه الصرف الصحي في ري المحاصيل الزراعية.
وأشار إلى أن الفواكه والخضراوات المزروعة باستخدام مياه الصرف الملوثة تشكل خطورة على الصحة العامة، وتصيب الإنسان بأمراض عديدة، منها الفشل الكلوي، والتقلصات المعوية، وسوء الهضم، ونسبة قليلة من الأمراض السرطانية، وانتشار هذه الظاهرة التي تعرض صحة المواطن للخطر، وتكبد الدولة خسائر مادية وبشرية كبيرة تتمثل في علاج المواطنين المعرضين للأمراض الوبائية الخطيرة جراء المعادن الثقيلة والأمونيا وبقايا الأملاح والمبيدات الحشرية والبكتريا التي تترسب في جسم الإنسان.
وأوضح "حسين" أن الدولة يجب أن تبذل قصاري الجهد في الحد من التلوث الصناعي لمياه نهر النيل، لافتا إلى أن معظم القري تعاني من مياه الشرب الملوثة، بالإضافة إلى ضعف المياه التى لا تكفى حاجة المواطنين اليومية، مما يؤدي إلى تفشى أمراض الفشل الكلوى.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا