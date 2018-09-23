نقيب الفلاحين يطالب بعقوبة رادعة للري بمياه ملوثة

نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن

الصاوي أحمد



طالب حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، بسن تشريع يجرم ري الأرض الزراعية بمياه ملوثة، ويقضي بعقوبات رادعة لمن يروي أرضه بمياه صرف صحي أو مياه ملوثة.



وأشار إلى أن هذه الظاهره الخطيرة انتشرت في الفترة الأخيرة في المساحات الزراعية القريبة من المدن، خاصة المساحات الصغيرة التي تزرع بخضراوات كالجرجير والبقدونس والفجل والكرات، حيث تُسقى معظم هذه المزروعات بمياه الصرف الصحي لقلة المياه في هذه المناطق.



وأوضح أن ذلك يعد أمرا خطيرا ومقلقا لما لهذه الظاهرة من تأثير سلبي على صحة الإنسان والحيوان وباقي الكائنات الحية، كما تسهم في تلويث التربة وانتشار الأمراض الصحية.



وأضاف أنه حتى الآن لا يوجد أي عقوبات منصوص عليها في القوانين والتشريعات المصرية بحق المزارعين الذين يستخدمون مياه الصرف الصحي في ري المحاصيل الزراعية.



وأشار إلى أن الفواكه والخضراوات المزروعة باستخدام مياه الصرف الملوثة تشكل خطورة على الصحة العامة، وتصيب الإنسان بأمراض عديدة، منها الفشل الكلوي، والتقلصات المعوية، وسوء الهضم، ونسبة قليلة من الأمراض السرطانية، وانتشار هذه الظاهرة التي تعرض صحة المواطن للخطر، وتكبد الدولة خسائر مادية وبشرية كبيرة تتمثل في علاج المواطنين المعرضين للأمراض الوبائية الخطيرة جراء المعادن الثقيلة والأمونيا وبقايا الأملاح والمبيدات الحشرية والبكتريا التي تترسب في جسم الإنسان.



وأوضح "حسين" أن الدولة يجب أن تبذل قصاري الجهد في الحد من التلوث الصناعي لمياه نهر النيل، لافتا إلى أن معظم القري تعاني من مياه الشرب الملوثة، بالإضافة إلى ضعف المياه التى لا تكفى حاجة المواطنين اليومية، مما يؤدي إلى تفشى أمراض الفشل الكلوى.