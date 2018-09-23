تأجيل الحكم في التحفظ على أموال معصوم مرزوق وآخرين

معصوم مرزوق ورائد سلامة

نجوى عبد العزيز



قررت إحدى دوائر بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، تأجيل جلسة نظر أمر التحفظ على الأموال المقدم من النيابة العامة ضد المتهمين معصوم مرزوق، ورائد سلامة وعبد الفتاح البنا، والدكتور يحيى القزاز، ونرمين حسين، وسامح سعودي وآخرين، على خلفية القضية رقم 1305 لسنة 2018؛ وذلك لجلسة 26 سبتمبر الجاري للحكم.



نسبت النيابة العامة لهم تهم المشاركة مع جماعة إرهابية، والدعوة لأهدافها، وتلقي تمويلات بغرض دعم الإرهاب، والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.