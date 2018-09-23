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سيـــاســة
تعرف على أول امرأة تترشح لرئاسة العراق
الأحد 23 سبتمبر 2018 08:10 م
سروة عبدالواحد
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سروة عبدالواحد
خالد بدر الدين
أعلنت، اليوم الأحد، النائبة السابقة عن التحالف الكردستاني، سروة عبدالواحد ترشحها لمنصب رئاسة الجمهورية كأول امرأة ترشح لهذا المنصب في العراق، وقد تصبح الرئيسة الأولى له بعد الموافقات السياسية.
وذكرت شبكة "العربية.نت أن سروة عبدالواحد لديها العديد من المواقف السياسية إزاء الأوضاع السياسية، خاصة ما يخص إقليم كردستان، إذ كانت قد أعلنت عن موقفها الصريح بمخالفتها استفتاء الاستقلال لإقليم كردستان من العراق، الذي جرى في سبتمبر الماضي.
وعملت سروة عبدالواحد الحاصلة على بكالوريوس آداب لغة عربية من جامعة بغداد عام 1993، كإعلامية في عدد من وسائل الإعلام المحلية، ثم دخلت مجال التدريس حتى عام 1998 ثم أصبحت عضو مكتب العلاقات في مجلس وزراء السليمانية، وعملت طوال هذه الأعوام ناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة في مجتمعنا حتى عام 2014، والذي أصبحت فيه عضوا لمجلس النواب عن محافظة أربيل، وترأست خلاله كتلة التغيير النيابية كما كسبت عضوية شبكة البرلمانيات العرب.
وخلال عملها البرلماني عقدت عدة ندوات في الولايات المتحدة الأميركية حول تأثير الاستفتاء السلبي على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الكردي.
وتعد سروة عبدالواحد ثالث شخصية تعلن ترشيحها رسمياً لرئاسة الجمهورية إلى جانب برهم صالح، الذي تم ترشيحه من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، وسردار عبدالله عضو كتلة التغيير الذي قدم نفسه كمرشح مستقل.
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