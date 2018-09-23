تسيفي ليفني: يجب منع إيران من زعزعة أمن المنطقة

تسيفي ليفني

عادل عبد الجواد



قالت رئيسة المعارضة الإسرائيلية "تسيبي ليفني" إن سلاح الجو الإسرائيلي يقوم بدوره في منع إيران من ترسيخ نفسها في سوريا وأنه يصب في المصلحة المشتركة لإسرائيل وروسيا علي حد قولها.



وأضافت "ليفني": يجب علينا مع الولايات المتحدة تحديد هدفنا الإستراتيجي المشترك يمنع إيران من التدخل في سوريا، وزعزعة استقرار المنطقة.