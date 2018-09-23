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بورصة وشركات
مستثمر يرفع حصته في العامة لمنتجات الخزف بشراء 107 آلاف سهم
الأحد 23 سبتمبر 2018 08:06 م
شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني
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شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني
رجب عزالدين
أعلنت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني عن قيام العميل نبيل ياقوت أحمد أبو حمدة بشراء عدد 107.2 ألف سهم تقريبا من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 342 ألف جنيه .
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بعد العملية إلى 5.09 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 4.88% قبل العملية.
وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 3.19 جنيه ،وتم التنفيذ بواسطة شركة الوطنية للسمسرة فى الأوراق المالية ، كما تم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.
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