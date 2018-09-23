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أسعار الدولار بالبنوك
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17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مستثمر يرفع حصته في العامة لمنتجات الخزف بشراء 107 آلاف سهم

شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني
شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني
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شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

رجب عزالدين

أعلنت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني عن قيام العميل نبيل ياقوت أحمد أبو حمدة بشراء عدد 107.2 ألف سهم تقريبا من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 342 ألف جنيه .

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بعد العملية إلى 5.09 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 4.88% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 3.19 جنيه ،وتم التنفيذ بواسطة شركة الوطنية للسمسرة فى الأوراق المالية ، كما تم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.
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