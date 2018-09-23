صور | رجعوا التلامذة .. أول يوم دراسة بالنظام الجديد

المال- خاص

تصوير – أحمد رشدي

زي جديد، وحقيبة جديدة، وسور يحيط طابورا صباحيا يجمع تلاميذ ومدرسين.. مشاهد عادت اليوم بمختلف أنحاء مدارس القاهرة والجيزة ومختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى نظام جديد للتعليم يطبق للمرة الأولى



بحسب جولة الكاميرا، تنوعت صور البداية في أول أيام الدراسة، بين أولياء أمور يبدأون سيناريو الاطمئنان اليومي على ذويهم الأطفال بدخولهم المدرسة.



الصور تكشف ايضا ابتسامات لتلاميذ إحداها ثنائية يتبادلها الأصدقاء الذين يلتقون مجددا في فناء المدرسة مع أول أيام الدراسة، في مقابل صور أخرى تكشف سعادة الأشقاء عند وصولهم معا لطابور الصباح.



أحد الصور تشير لعودة اصطحاب التلاميذ لوجبة المدرسة، وأخرى لبدء طابور الصباح وتحية العلم وسط حرص على زي موحد، وأحاديث جانبية بين المدرسين وتوجيهات بدأت تعود بين أجواء الدراسة التي غابت عنها تلك المشاهد طيلة أشهر الإجازة السنوية.



وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت بدء تطبيق النظام الجديد للتعليم الذي يشمل نحو 2.5 مليون طالب، ويبدأ تطبيقه منذ أمس واليوم على الصفوف الأولى رياض الأطفال والأول الابتدائى والأول الثانوي، ويتضمن تغييرا في المناهج.



وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال مارس الماضي، حول أعداد التلاميذ والمدارس للعام 2016/ 2017، أن إجمالى عدد مدارس مصر بلغ 52 ألفا و664 مدرسة، منها 45 ألفا و279 مدرسة حكومية، و7 آلاف و385 مدرسة خاصة.



وبحسب إحصائية رسمية أيضا عن عام 2016/ 2017 ، يوجد بمحافظة القاهرة 4916 مدرسة، يدرس بها مليونان و110 آلاف و403 طلاب، ويعمل بها 90 ألفا و201 معلم، وفي الجيزة يوجد 3426 مدرسة، يدرس بها مليون و966 ألفا و779 طالبا، ويعمل بها 64 ألفا و343 معلما.







