القاهرة والكويت تقودان خسائر 4 بورصات عربية

البورصات العربية 55



خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 4 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بقيادة القاهرة والكويت وارتفعت مؤشرات 3 بورصات بنسب ضعيفة منها البحرين وأغلقت بورصة الرياض أبوابها احتفالا بالعيد الوطنى للمملكة السعودية.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هوى فى بداية هذا الأسبوع بحوالى 1.3 % فى بورصة القاهرة لينزل إلى حوالى 14262 نقطة بعد أن هبط 9 % الأسبوع الماضى ليتكبد أكبر انخفاض له منذ منتصف عام 2016 حتى الآن ليسجل أدنى مستوياته هذا العام و صعد سعر سهم شركة أوراسكوم للاستثمار 9.9 % بعد أن قالت الشركة إن وحدتها في كوريا الشمالية حصلت على إعفاء من الأمم المتحدة كما قفز سعر سهم شركة أوراسكوم كونستراكشون بنفس النسبة أيضا.



وتراجع مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 1.4 % ليصل إلى حوالى 5289 نقطة بقيادة أسهم قطاع الاتصالات والقطاع المالي لتلتقط البورصة أنفاسها بعد المكاسب التي حققتها في الفترة الأخيرة قبل الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة هذا الأسبوع، والمتوقع أن يجذب استثمارات من الصناديق الخاملة.



وستنضم الكويت لمؤشر الأسواق الناشئة على مرحلتين في 24 سبتمبر و24 ديسمبر القادم وتقدر أرقام كابيتال إجمالي التدفقات في المرحلتين عند مليار دولار وكسب المؤشر حوالى 11 % منذ بداية العام حتى الآن كما زاد 8 % في الربع الحالي فقط بفضل التدفقات المتوقعة ترقبا للانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل.



وانخفضت أسعار أسهم مجموعة زين للاتصالات بحوالى 2.5 % في حين فقدت أسهم شركة بيت التمويل الكويتي (بيتك) 2.5 % وبنك الكويت الوطني 2.4 % وشركة أجيليتي بأكثر من 2 %.



وخسر مؤشرا سوق مال دبى العام وبورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1% للأولى و0.2 % للثانية ليستقرا عند حوالى 2762 نقطة و4486 نقطة على الترتيب مع هبوط أسهم عدة شركات فى إمارة دبى منها سعر سهم شركة أمانات القابضة للاستثمار 3.3 % وسعر سهم شركة أرامكس للخدمات اللوجيستية 1.5 % وسعر سهم إعمار شركة العقارية القيادي 0.2 %.



وكسب مؤشر بورصة البحرين أكثر من 0.9 % ليتجاوز 1351 نقطة ومؤشر سوق مال أبوظبى العام بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.2 % ليهبط إلى 4892 نقطة مع ارتفاع أسعار أسهم بنك أبوظبي التجاري 0.9 % وبنك الاتحاد الوطني 0.6 % ويجري البنكان محادثات اندماج مع مصرف الهلال غير المدرج.



بينما زاد مؤشر بورصة الدوحة حوالى 3 نقاط فقط ليستقر عند 9766 نقطة مع ارتفاع أسعر أسهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك المنطقة 0.7 % وفقد سعر سهم شركة صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات والمعادن والأسمدة 0.7 %.

