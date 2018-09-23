الدول العربية

أحمد شوقي



رفع صندوق النقد العربي توقعاته للنمو بالدول العربية (كمجموعة) خلال عام 2018 إلى 2.3%، مع الإبقاء على التوقعات الخاصة بالنمو خلال العام المقبل بدون تغيير عند مستوى يتراوح حول 3%.



ووفق تقرير الصندوق الصادر اليوم بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي"؛ فإن هذه التقديرات لا تشمل كلًا من ليبيا واليمن نظرًا لتقلبات معدلات النمو المسجلة بسبب التطورات الداخلية.



وأرجع التقرير رفع توقعاته للنمو بالمنطقة العربية إلى الارتفاع في مستويات الطلب الخارجي، والزيادة المسجلة في أسعار النفط العالمية وبدء ظهور الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي يجري تنفيذها في عدد من هذه الدول والتعافي الملحوظ للنشاط الاقتصادي العالمي واتجاه بعض البلدان العربية وفق اتفاق أوبك المبرم في شهر يونيو الماضي إلى زيادة مستويات الانتاج النفطي لتخفيف الضغوط السعرية التي شهدتها السوق النفطية مؤخرا.



ورفع الصندوق توقعاته الخاصة بمعدل نمو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2018 إلى نحو 1.9% نظرا للتوقعات باستفادة بلدان المجموعة من تحسن متوقع لمستويات الناتج في القطاع النفطي بالأسعار الثابتة نتيجة الزيادة المتوقعة في كميات الإنتاج النفطي خلال النصف الثاني من العام الجاري، كما سيسهم الاتجاه الصعودي للأسعار العالمية للنفط المسجل خلال العام في تقوية أوضاع المالية العامة وتوفير حيز مالي داعم للإنفاق الرأسمالي في هذه البلدان يساعد على المُضي قُدماً في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي.



وأضاف التقرير أن الإصلاحات التي يجري تنفيذها فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال ستسهم في دعم النشاط الاقتصادي وبالتالي ارتفاع متوقع للنمو بدول المجموعة إلى 2.5% خلال 2019.



في المقابل خفض الصندوق توقعات للنمو بمجموعة الدول العربية الأخرى المُصدرة للنفط إلى 1.8% مقابل 4.9% خلال أبريل الماضي نتيجة تأثر الإمدادات النفطية بشكل كبير في بعض دول المجموعة نتيجة الأوضاع الداخلية التي تشهدها، حيث لم يتمكن بعضها في عام 2018 من الحفاظ على نفس مستوى الإنتاج المسجل عام 2017 ، وهو ما سوف ينعكس على معدل النمو المُحقق للعام الجاري خاصة في ظل مساهمة القطاع النفطي بالجانب الأكبر من الناتج في معظم هذه البلدان.



ولم يطرأ تغيير على توقعات النمو الخاصة بالدول العربية المستوردة للنفط والتي تم الإبقاء عليها عند مستوى 3.9% عام 2018 و4.2% عام 2019 في ظل ارتفاع مستويات الطلب الداخلي والخارجي في عدد من بلدان المجموعة وتواصل ظهور الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي يجري تطبيقها في الآونة الأخيرة؛ وفق تقرير الصندوق.