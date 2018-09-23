فيديو| برلمانية: قانون الجريمة الإلكترونية يحمى المواطن من الإرهاب أونلاين‎

الدكتورة ماريان عازر

محمود جمال وسمية كمال:



قالت الدكتورة ماريان عازر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن المجلس يولى اهتماما كبيرا بالتشريعات المتعلقة بحماية أمن المعلومات بدليل صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذى يحمى المواطنين من مخاطر الإرهاب عبر شبكة الإنترنت، ومن المقرر صدور لائحته التنفيذية قريبا.



وأكدت عازر فى حوار مصور مع "المال" اليوم الأحد على هامش المؤتمر العربى الثانى لأمن المعلومات أن البرلمان لا يعمل فى جزر منعزله عن الحكومة، لافتة إلى أن المجلس ينتظر مشروع قانون حماية البيانات بعد موافقة مجلس الوزارء على بنوده قبل انقضاء الفصل التشريعى الأول، والذى يتوافق مع مواد الدستور المصرى فى التأكيد على خصوصية وحرمة حياة المواطنين.



ومن المعروف أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى أقره البرلمان مؤخرا يشتمل على 45 مادة تحدد طرق المعالجة الإلكترونية للبيانات والمعلومات، فضلا عن التزامات وواجبات مقدمى الخدمة.



