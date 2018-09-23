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استثمار
أسباب رفع النقد العربي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5%
الأحد 23 سبتمبر 2018 07:51 م
صندوق النقد العربي
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صندوق النقد العربي
أحمد شوقي
رفع صندوق النقد العربي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2018 إلى نحو 5% مع توقع مواصلته النمو إلى مستوى 5.5% العام المقبل.
وأرجع الصندوق في تقريره الصادر اليوم؛ بعنوان آفاق الاقتصاد العربي؛ هذه التوقعات المتفائلة إلى تحسن الوضع الاقتصادي العام في مصر بدافع من الإصلاحات التي تطبقها مصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي؛ للحصول على تسهيلات مالية بقيمة 12 مليار دولار خلال الفترة من 2016 وحتى 2019.
وأشار الصندوق إلى أن الالتزام بتنفيذ البرنامج والأداء الإيجابي قد ساهم بشكل عام في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتقليص مستويات العجز في الحساب الخارجي والمالية العامة، وتخفيض التضخم والبطالة، وتسريع النمو مدعوماً بتعافي القطاع السياحي وتزايد إنتاج الغاز الطبيعي.
واستطرد الصندوق: على ضوء الإصلاحات المُشار إليها على صعيد المالية العامة سجلت الموازنة العامة للدولة فائضاً أولياً (دون احتساب فوائد الدين) بلغت نسبته 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018، وهي المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي تسجل فيها الموازنة العامة للدولة فائضاً أوليًا.
وأضاف: تستهدف مصر تحقيق فائض أولي في موازنة السنة المالية 2018/2019 بنسبة 2% من الناتج المحلي بما يساعد على خفض العجز الكلي في الموازنة إلى ما يتراوح بين 8.5 و 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
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