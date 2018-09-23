فيديو | مسؤول سعودى: نعتمد على أنظمة مصرية فى حلول أمن المعلومات‎

المهندس عمر العمر ، مدير أمن المعلومات فى مجلس الشورى السعودي



محمود جمال وسمية كمال :



أكد المهندس عمر العمر، مدير أمن المعلومات فى مجلس الشورى السعودي ،بأن المملكة تنتهج استراتيجية تستهدف توعية الشباب بأهمية أمن المعلومات فى مختلف قطاعات الدولة ، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية عبر الاستعانة بشركات ومنظمات دولية متخصصة .



جاء ذلك على هامش اليوم الأول من فعاليات المؤتمر العربى لأمن المعلومات الذى تنظمه شركة المستشارين العرب لحلول أمن المعلومات " ASC " على مدار يومى 23 و 24 سبتمبر الجارى بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات



وقال العمر فى حوار مصور لـ " المال " إن مصر سوق واعد وتعتمد عليها المملكة فى شراء الانظمة الأمنية.



وأوضح أن حكومة بلاده لا تدخر جهدا فى الانفاق على تأمين المعلومات من التهديدات الألكترونية والمخاطر السيبرانية .



