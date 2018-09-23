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اتصالات وتكنولوجيا
فيديو | مسؤول سعودى: نعتمد على أنظمة مصرية فى حلول أمن المعلومات
الأحد 23 سبتمبر 2018 07:21 م
المهندس عمر العمر ، مدير أمن المعلومات فى مجلس الشورى السعودي
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المهندس عمر العمر ، مدير أمن المعلومات فى مجلس الشورى السعودي
محمود جمال وسمية كمال :
أكد المهندس عمر العمر، مدير أمن المعلومات فى مجلس الشورى السعودي ،بأن المملكة تنتهج استراتيجية تستهدف توعية الشباب بأهمية أمن المعلومات فى مختلف قطاعات الدولة ، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية عبر الاستعانة بشركات ومنظمات دولية متخصصة .
جاء ذلك على هامش اليوم الأول من فعاليات المؤتمر العربى لأمن المعلومات الذى تنظمه شركة المستشارين العرب لحلول أمن المعلومات " ASC " على مدار يومى 23 و 24 سبتمبر الجارى بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
وقال العمر فى حوار مصور لـ " المال " إن مصر سوق واعد وتعتمد عليها المملكة فى شراء الانظمة الأمنية.
وأوضح أن حكومة بلاده لا تدخر جهدا فى الانفاق على تأمين المعلومات من التهديدات الألكترونية والمخاطر السيبرانية .
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