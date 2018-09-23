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اتصالات وتكنولوجيا
فيديو| تعرف على أحدث أشكال الهجمات الإلكترونية عالميا
الأحد 23 سبتمبر 2018 07:11 م
الهجمات الإلكترونية تهز أمن المؤسسات
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الهجمات الإلكترونية تهز أمن المؤسسات
محمود جمال وسمية كمال :
استعرض الدكتور عادل عبد المنعم ، رئيس مجموعة تأمين المعلومات لدى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات، عددا من التجارب العالمية التى وضعت استراتيجية فى مواجهة التهديدات الألكترونية ومنها إقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منذ يومين الاستراتيجية القومية للأمن الإلكترونى.
وقال عبد المنعم فى حوار مصور مع " المال " إنه عام 2013 شهد أكبر هجمة إلكترونية على شركة أرامكو السعودية للبترول تحت اسم " هجمات شمعون 2 " والتى تسببت فى تشفير البيانات بالكامل وعدم القدرة على استرجاعها مرة أخرى مجددا.
واستطرد : شهدت مطار ومحطات توليد الكهرباء فى أوكرانيا أيضا توقف تام عن الخدمة خلال عامى 2016/2017
وأوضح أن مصر تمتلك كوادر بشرية مؤهلة للتعامل بكفاءة مع شتى أنواع هجمات الحاسب الآلى .
وأشار إلى أنه وفقا للاحصائيات العالمية فإن عام 2020 سيشهد توافر 2 مليون وظيفة شاغرة فى مجال أمن المعلومات بمختلف التخصصات.
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