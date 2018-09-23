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بنـــوك

50 مليون جنيه زيادة برأسمال كايروليس للتأجير التمويلي

التأجير التمويلي
التأجير التمويلي
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التأجير التمويلي

سهير محمد وسيد بدر:

كشف محمد رجائي، رئيس قطاع الاستثمار ببنك القاهرة، عن عزم مصرفه زيادة رأسمال شركته التابعة في قطاع التأجير التمويلي "كايرو ليس" بقيمة 50 مليون جنيه خلال أيام.

وأشار إلى أن رأسمال الشركة المدفوع يسجل 50 مليون جنيه، والمصرح به نحو 200 مليون، ويعتزم البنك تدعيم رأس المال لدفعها نحو زيادة حجم النشاط وقدرتها على التوسع في ظل وصول المحفظة لنحو مليار جنيه.

وأطلق البنك قبل ثلاثة أشهر شركة كايرو ليس للتأجير التمويلي، واستحوذت على محفظة بنحو مليار جنيه خلال هذه الفترة .

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