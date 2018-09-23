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سيـــاســة
الإمارات تنفي تورطها في الهجوم على عرض عسكري بإيران
الأحد 23 سبتمبر 2018 07:04 م
انور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
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ارتفاع حصيلة هجوم الأهواز في إيران إلى 24 قتيلًا
انور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية 1
رويترز
نفى أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الأحد، مزاعم إيرانية تشير إلى تورط الإمارات في تدريب قوات نفذت الهجوم على العرض العسكري في جنوب غرب إيران.
وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في تغريدة على تويتر ”التحريض الرسمي ضد الإمارات في الداخل الإيراني مؤسف ويتصاعد عقب هجوم الأهواز في محاولة للتنفيس المحلي“.
وأضاف: ”موقف الإمارات التاريخي ضد الإرهاب والعنف واضح واتهامات طهران لا أساس لها“.
وكانت إيران قد وجهت اليوم تحذيرا رسميا للإمارات، إزاء ما قالت إنه "تصريحات سخيفة" أدلى بها مستشار سياسي إماراتي حول حادثة الأهواز، وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أعلن بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه تم استدعاء القائم بالأعمال الاماراتي وإبلاغه احتجاج الجمهورية الإيرانية الشديد على التصريحات المشار إليها غير المسؤولة والمشينة.
وتابع قائلا، لقد حذرنا خلال اللقاء من أن إعلان الدعم للإعمال الإرهابية من قبل أفراد على صلة بالمراكز الرسمية في الإمارات من شأنه إيجاد مسؤولية لحكومة الإمارات في هذا الصدد، وأن تجاهل ذلك لن يكون مقبولا.
واتهم مسؤولون إيرانيون دولا عربية خليجية بدعم منفذي الهجوم الذي أسفر عن مقتل 12 من عناصر الحرس الثوري و13 شخصا آخرين.
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