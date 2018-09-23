تفاصيل مساهمات شركة نقل الأموال التي يؤسسها البنك المركزي

أموال مصرية

سهير محمد وسيد بدر



كشف محمد رجائي، رئيس قطاع الاستثمار ببنك القاهرة، عن مشاركة مصرفه بنسبة 15% من رأسمال شركة نقل الأموال وتغذية ماكينات الصراف الآلي المستهدف تأسيسها بالتعاون مع جهات أخرى.



ونشرت "المال" مطلع الشهر الجاري سعي البنك المركزي وبنوك الأهلي ومصر والقاهرة بالتعاون مع جهات سيادية، تدشين شركة جديدة لنقل الأموال.

وأوضح رجائي، في تصريحات لـ"المال"، أن الشركة يبلغ رأسمالها المدفوع نحو 185 مليون جنيه، ويساهم فيها البنك المركزي وبنكا الأهلي ومصر بحصص متساوية تبلغ 20%



وأضاف أن المحفظة الاستثمارية لبنك القاهرة تبلغ حاليًا 765 مليون جنيه ويستهدف البنك زيادة مساهماته في الشركات التي تقدم خدمات مكملة للقطاع المصرفي.

وصدر القانون المنظم لشركات الحراسة والأمن رقم 86 لعام 2015، وتم تعديله بقرار رئيس الجمهورية رقم 126 لذات العام، والذي قصر القيام بأعمال الأمن والحراسة على الشركات المرخص لها والتي يتم تأسيسها بإذن مسبق من قبل وزير الداخلية وبعد موافقة جهاز المخابرات العامة .

واشترط القانون أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مؤسسة برأسمال مدفوع لا يقل عن 300 ألف جنيه، وأن تكون مملوكة بالكامل لمصريين، ولها مقر معتمد من وزارة الداخلية ومستوفي الاشتراطات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون، وأن يكون مؤسسوها والأعضاء من أبوين مصريين ويتمعون بحسن السمعة والسيرة.

كما اشترط القانون في الأعضاء ألا يكونوا قد سبق الحكم عليهم بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره، وأن يكون لمدير الشركة خبرة في مجال حراسة المنشأت و نقل الأموال، أو حاصل علي دورة تدريبية في هذين المجالين وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

يشار إلى أن اتحاد البنوك كان يعتزم تأسيس شركة لنقل الأموال بعد عام 2011 برأسمال 250 مليون جنيه بمشاركة معظم البنوك، إلا أنه تم إرجاء الأمر ولم يتم حتى الآن رغم التعاقد مع شركة ديلويت العالمية وتجهيز دراسة جدوى اقتصادية حول تأسيس الشركة.

