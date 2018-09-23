الصناعة تكشف حقيقة تأجيل تطبيق الرسوم الصفرية على جمارك السيارات الأوروبية

شركات السيارات الأوروبية

محمد ريحان



أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة عدم صحة الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن صدور تصريحات رسمية من أى مسؤول بالوزارة بشأن تأجيل تطبيق الرسوم الصفرية على جمارك السيارات الاوروبية .



وقال نصار في بيان إن الوزارة حريصة على إصدار بيانات رسمية عبر المركز الإعلامى للوزارة لإتاحة الحقائق كاملة أمام وسائل الإعلام وجمهور الرأى العام.



