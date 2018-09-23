EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
سعر الدولار فى مصر الآن| كريدى أجريكول ومصر إيران والكويت الوطني الأعلى
الأحد 23 سبتمبر 2018 06:48 م
سعر الدولار أمام الجنيه
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
فيديو| كيف تغلبت الشرقية للدخان على أزمة الدولار قبل التعويم
الذهب يهبط أكثر من 1 % مع صعود الدولار
سعر الدولار بمصر الآن |أعلى سعر بكريدى أجريكول والأهلى الكويتى
سعر الدولار أمام الجنيه
سيد بدر:
تنشر بوابة جريدة المال سعر الدولار الآن فى ختام تعاملات، اليوم الأحد 23-9-2018، حيث واصل سعر العملة الأمريكية استقراره فى مجموعة من أكبر البنوك المحلية.
سعر الدولار فى مصر الآن بالبنك المركزى
17.87 جنيه للشراء
17.97 جنيه للبيع
سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى
17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع.
سعر الدولار الآن ببنك مصر
17.79 جنيه للشراء
17.89 جنيه للبيع.
سعر الدولار الآن فى بنك القاهرة
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن فى بنك الإسكندرية
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن فى البنك العربى الأفريقى الدولى
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن فى بنك hsbc
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك قطر الوطنى الأهلى qnb
17.85 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن فى البنك الزراعى المصرى
17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن فى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
تقدم البنوك التالية أعلى سعر لشراء الدولار
سعر الدولار الآن ببنك كريدى أجريكول
17.88 جنيه للشراء
17.98 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن ببنك مصر إيران
17.88 جنيه للشراء
17.98 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن ببنك الكويت الوطني
17.88 جنيه للشراء
17.98 جنيه للبيع
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا