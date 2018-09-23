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استثمار
النقد العربي: مرونة أسعار الصرف حمت مصر من الصدمات الخارجية
الأحد 23 سبتمبر 2018 07:35 م
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أحمد شوقي
اعتبر صندوق النقد العربي أن مرونة أسعار الصرف في مصر ساعدت على الوقاية من الصدمات الخارجية، كما ساعدت على ضمان حماية القدرة التنافسية للصادرات.
وأضاف تقرير صادر عن الصندوق بعنوان آفاق الاقتصاد العربي؛ أنه على صعيد السياسة النقدية، ساهم تشديد السياسة النقدية خلال السنوات السابقة في تثبيت توقعات التضخم بعد تخفيض قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود في 2016 بما ساعد على احتواء جانب من الضغوط التضخمية.
وأوضح التقرير أن الإصلاحات التي نفذتها مصر كان لها أثر إيجابي على أنشطة التصدير والاستثمار، ولا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات الخاصة بتحرير سعر الصرف، حيث نمت قيمة الصادرات بنسبة 13 % خلال عام 2017، كما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ارتفاعا كبيرا في أعقاب تحرير سعر الصرف.
وأشار الصندوق إلى أن مصر جاءت في مقدمة الدول العربية المستقبلة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2017 بتكلفة استثمارية بلغت 37.7 مليار دولار تمثل 53.4% من إجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروعات الاستثمار الأجنبي في الدول العربية في نفس العام وفق تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2018 الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
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