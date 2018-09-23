EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
اليونسيف تعلن قبولها التبرعات بالبيتكوين و8 عملات رقمية
الأحد 23 سبتمبر 2018 06:45 م
استخدام جديد لعملات بيتكوين
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
«بيتكوين» تستعيد الزخم مع تجاهل المستثمرين المخاوف الأمنية والتنظيمية
«بلاك روك» يستثمر فى البيتكوين
بيتكوين 1
إعداد – عبدالغفور أحمد محسن
أعلنت "يونسيف فرنسا" اللجنة الوطنية الفرنسية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف "، بدء قبول التبرعات بـ 9 عملات رقمية مشفرة بدافع حاجتها إلى توسيع دائرة المانحين.
وقالت الهيئة الإنسانية التي تعتمد في تمويلها بشكل كامل على التبرعات، في تغريدة على تويتر، إنها ستقبل التبرعات بعملات بيتكوين وربل وإيثيريوم وبيتكوين كاش و إي أو اس وستيلر ولايتكوين ومونيرو وداش.
وباستثناء العملات المشفرة غير القابلة للتعدين وهي ربل وإي أو إس وستيلر، سيكون بمقدور المانحين أيضاً التبرع بقدرات أجهزتهم على التعدين عن طريق استخراج العملات الستة الأخرى مباشرة إلى محافظ يونيسف فرنسا.
وقد تأسست اليونيسيف وكالة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة عام 1946 وتعمل في مجالات دعم الأطفال في الصحة والتغذية والتعليم والحماية، وتوجد 36 لجنة وطنية لليونسيف في عدة دول، وتعد يونيسيف فرنسا واحدة منها.
ويساعد اتساع نطاق المؤسسات التي تقبل التعامل بالعملات الرقمية، على تزايد الاعتماد على تلك العملات وبالتالي الإقبال عليها وارتفاع اسعارها.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا