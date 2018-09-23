اليونسيف تعلن قبولها التبرعات بالبيتكوين و8 عملات رقمية

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن



أعلنت "يونسيف فرنسا" اللجنة الوطنية الفرنسية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف "، بدء قبول التبرعات بـ 9 عملات رقمية مشفرة بدافع حاجتها إلى توسيع دائرة المانحين.



وقالت الهيئة الإنسانية التي تعتمد في تمويلها بشكل كامل على التبرعات، في تغريدة على تويتر، إنها ستقبل التبرعات بعملات بيتكوين وربل وإيثيريوم وبيتكوين كاش و إي أو اس وستيلر ولايتكوين ومونيرو وداش.



وباستثناء العملات المشفرة غير القابلة للتعدين وهي ربل وإي أو إس وستيلر، سيكون بمقدور المانحين أيضاً التبرع بقدرات أجهزتهم على التعدين عن طريق استخراج العملات الستة الأخرى مباشرة إلى محافظ يونيسف فرنسا.



وقد تأسست اليونيسيف وكالة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة عام 1946 وتعمل في مجالات دعم الأطفال في الصحة والتغذية والتعليم والحماية، وتوجد 36 لجنة وطنية لليونسيف في عدة دول، وتعد يونيسيف فرنسا واحدة منها.



ويساعد اتساع نطاق المؤسسات التي تقبل التعامل بالعملات الرقمية، على تزايد الاعتماد على تلك العملات وبالتالي الإقبال عليها وارتفاع اسعارها.