النقد العربي: تحرير أسعار الوقود يوفر الأموال لدعم الفئات الأقل دخلًا

انتظام إمدادات السوﻻر والبنزين

أحمد شوقي



أفاد تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر، اليوم الأحد، عن صندوق النقد العربي بأن تحرير أسعار الوقود يوفر الأموال لدعم الفئات الأقل دخلًا في مصر.



وأوضح تقرير صندوق النقد العربي الصادر اليوم بعنوان؛ آفاق الاقتصاد العربي؛ أن الاتجاه إلى تطبيق آلية التعديل التلقائي لأسعار الوقود وربطه بالتحركات في الأسعار العالمية (تحرير الأسعار) يضمن توافر الموارد المالية اللازمة لدعم الفئات الأقل دخلا في إطار برنامج الحكومة، لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى المستحقين من الأسر الفقيرة بصورة مباشرة؛ للتخفيف من أثر هذه الإصلاحات على الطبقات محدودة الدخل عبر التزام الحكومة بتخصيص 1% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم شبكات الحماية الاجتماعية؛ تمول من خلال الوفر المُتحقق من إصلاح برامج دعم الطاقة.



وأضاف التقرير أن تحرير الأسعار يساعد أيضًا على حماية الأوضاع المالية من التغيرات غير المتوقعة في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية.



وأشار الصندوق إلى إسهام التدابير الجاري تنفيذها لإصلاح نظم دعم الطاقة في الاتجاه نحو تحقيق الانضباط المالي والتشجيع على زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة.